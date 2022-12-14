Майже 20 церков і соборів: СБУ перевіряє об'єкти УПЦ МП у дев'яти областях
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У дев'яти областях України Служба безпеки перевіряє на наявність осередку "русского мира" 19 об'єктів української православної церкви московського патріархату. Про це повідомляє УНН із посиланням на фейсбук СБУ.
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"Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях", – ідеться у повідомленні.
Куди саме завітала СБУ
• Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (Ужгород);
• Свято-Покровську церкву (Ужгород);
• Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);
• Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);
• Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);
• Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища "Юзефін" (Сарненський район);
• Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);
• Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);
• Свято-Духівський кафедральний Собор (Ромни);
• Архидияконо-Стефанівська церква (Ромни);
• Свято-Троїцький храм (Львів);
• Храм преподобного Амфілохія Почаївського (Мостиська);
• Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Борислав);
• Кафедральний собор Різдва Христового (Коростень);
• Свято-Преображенський кафедральний собор (Овруч);
• Овруцько-Коростенська єпархія (Овруч);
• Свято-Василівський собор (Овруч);
• Свято-Василівський жіночий монастир ( Овруч);
• Церква Ікони Казанської (Чорнобаївка).
Деталі
У заходах бере участь і Національна поліція. Як зазначили, у присутності представників церкви правоохоронці оглядають території та приміщення для виявлення осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.
"Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", – додали в СБУ.
Нагадаємо
Як писав УНН, 14 грудня СБУ прийшла у Свято-Георгіївський кафедральний собор УПЦ МП у Львові.