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Масштабный пожар охватил Крым: из-за ДТП заблокирована трасса Евпатория – Симферополь

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Во временно оккупированном Крыму вдоль автодороги Евпатория – Симферополь горели 20 гектаров сухостоя. Пожар стал причиной масштабных ДТП, повреждено не менее 15 транспортных средств.

Масштабный пожар охватил Крым: из-за ДТП заблокирована трасса Евпатория – Симферополь

Во временно оккупированном Крыму произошел масштабный "ландшафтный" пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что горели 20 гектаров сухостоя вдоль автодороги Евпатория – Симферополь.

Специалисты справились с огнем на 20 гектарах и предотвратили его распространение на три населенных пункта

- заявили в мчс рф.

Тем временем местные СМИ сообщили о масштабных дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в результате пожара. Указывается, что в результате ДТП повреждения получили 15 транспортных средств.

Кроме того, в Феодосии лесной пожар тушила авиация мчс рф. В Старокрымском лесничестве горели сухая растительность и лесная подстилка.

Напомним

В начале июля во временно оккупированном Крыму, к югу от села Курортное, был зафиксирован сильный пожар. Вероятно, были поражены российские зенитно-ракетные комплексы С-300/С-400 и РЛС.

россияне строят мост через Миусский лиман в Крым: стали известны детали09.07.25, 10:41 • 1829 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Происшествия
Феодосия
Симферополь
Крым
Tesla
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