Масштабный пожар охватил Крым: из-за ДТП заблокирована трасса Евпатория – Симферополь
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму вдоль автодороги Евпатория – Симферополь горели 20 гектаров сухостоя. Пожар стал причиной масштабных ДТП, повреждено не менее 15 транспортных средств.
Во временно оккупированном Крыму произошел масштабный "ландшафтный" пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Отмечается, что горели 20 гектаров сухостоя вдоль автодороги Евпатория – Симферополь.
Специалисты справились с огнем на 20 гектарах и предотвратили его распространение на три населенных пункта
Тем временем местные СМИ сообщили о масштабных дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в результате пожара. Указывается, что в результате ДТП повреждения получили 15 транспортных средств.
Кроме того, в Феодосии лесной пожар тушила авиация мчс рф. В Старокрымском лесничестве горели сухая растительность и лесная подстилка.
Напомним
В начале июля во временно оккупированном Крыму, к югу от села Курортное, был зафиксирован сильный пожар. Вероятно, были поражены российские зенитно-ракетные комплексы С-300/С-400 и РЛС.
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