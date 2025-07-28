Масштабна пожежа охопила Крим: через ДТП заблоковано трасу Євпаторія – Сімферополь

У тимчасово окупованому Криму сталася масштабна "ландшафтна" пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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Зазначається, що горіли 20 гектарів сухостою вздовж автодороги Євпаторія – Сімферополь.

Фахівці впоралися з вогнем на 20 гектарах і запобігли його поширенню на три населені пункти - заявили в мнс рф.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомили про масштабні дорожньо-транспортні пригоди, які сталися внаслідок пожежі. Вказується, що внаслідок ДТП пошкодження отримали 15 транспортних засобів.

Крім того, у Феодосії лісову пожежу гасила авіація мнс рф. У Старокримському лісництві горіли суха рослинність та лісова підстилка.

Нагадаємо

На початку липня у тимчасово окупованому Криму, на південь від села Курортне, було зафіксовано сильну пожежу. Ймовірно, були вражені російські зенітно-ракетні комплекси С-300/С-400 і РЛС.

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