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Масштабна пожежа охопила Крим: через ДТП заблоковано трасу Євпаторія – Сімферополь

Київ • УНН

 • 574 перегляди

У тимчасово окупованому Криму вздовж автодороги Євпаторія – Сімферополь горіли 20 гектарів сухостою. Пожежа спричинила масштабні ДТП, пошкоджено щонайменше 15 транспортних засобів.

Масштабна пожежа охопила Крим: через ДТП заблоковано трасу Євпаторія – Сімферополь

У тимчасово окупованому Криму сталася масштабна "ландшафтна" пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що горіли 20 гектарів сухостою вздовж автодороги Євпаторія – Сімферополь.

Фахівці впоралися з вогнем на 20 гектарах і запобігли його поширенню на три населені пункти

- заявили в мнс рф.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомили про масштабні дорожньо-транспортні пригоди, які сталися внаслідок пожежі. Вказується, що внаслідок ДТП пошкодження отримали 15 транспортних засобів.

Крім того, у Феодосії лісову пожежу гасила авіація мнс рф. У Старокримському лісництві горіли суха рослинність та лісова підстилка.

Нагадаємо

На початку липня у тимчасово окупованому Криму, на південь від села Курортне, було зафіксовано сильну пожежу. Ймовірно, були вражені російські зенітно-ракетні комплекси С-300/С-400 і РЛС.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Події
Феодосія
Сімферополь
Крим
Tesla
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