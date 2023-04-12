"Like a Virgin" Мадонны и тему Super Mario признали в США на национальном уровне

Детали

Библиотекарь Конгресса США Карла Хейден в среду объявила, что в этом году в список вошли 25 аудиозаписей, в том числе "Imagine" Джона Леннона, "Sweet Dreams (Are Made of This)" Eurythmics, "Stairway to Heaven" Led Zeppelin, "Flashdance… What a Feeling" Ирэн Кары и "Take Me Home, Country Roads" Джона Денвера.

Последние обновления охватывают период с 1908 по 2012 год, в результате чего количество наименований в реестре достигло 625.

Дополнение

Песни и альбомы, которые являются "культурно, исторически или эстетически значимыми" - которым также не менее 10 лет - имеют право на внесение в Национальный реестр аудиозаписей США.