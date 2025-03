"Like a Virgin" Мадонны и тему Super Mario признали в США на национальном уровне

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Праздничный хит Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas Is You", бестселлер Мадонны "Like a Virgin", громкий реггетонный гимн Daddy Yankee "Gasolina" и тема Super Mario Bros. войдут в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США, пишет УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.