"Like a Virgin" Мадонны и тему Super Mario признали в США на национальном уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Праздничный хит Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas Is You", бестселлер Мадонны "Like a Virgin", громкий реггетонный гимн Daddy Yankee "Gasolina" и тема Super Mario Bros. войдут в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США, пишет УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Детали
Библиотекарь Конгресса США Карла Хейден в среду объявила, что в этом году в список вошли 25 аудиозаписей, в том числе "Imagine" Джона Леннона, "Sweet Dreams (Are Made of This)" Eurythmics, "Stairway to Heaven" Led Zeppelin, "Flashdance… What a Feeling" Ирэн Кары и "Take Me Home, Country Roads" Джона Денвера.
Последние обновления охватывают период с 1908 по 2012 год, в результате чего количество наименований в реестре достигло 625.
Дополнение
Песни и альбомы, которые являются "культурно, исторически или эстетически значимыми" - которым также не менее 10 лет - имеют право на внесение в Национальный реестр аудиозаписей США.