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"Like a Virgin" Мадонни та тему Super Mario визнали у США на національному рівні

"Like a Virgin" Мадонни та тему Super Mario визнали у США на національному рівні

Київ • УНН

 • 5483570 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Святковий хіт Мераї Кері "All I Want for Christmas Is You", бестселер Мадонни "Like a Virgin", гучний реггетонний гімн Daddy Yankee "Gasolina" і тема Super Mario Bros. увійдуть до Національного реєстру аудіозаписів Бібліотеки Конгресу США, пише УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

Бібліотекар Конгресу США Карла Гейден у середу оголосила, що цього року до списку ввійшли 25 аудіозаписів, зокрема "Imagine" Джона Леннона, "Sweet Dreams (Are Made of This)" Eurythmics, "Stairway to Heaven" Led Zeppelin, "Flashdance… What a Feeling" Ірен Кари і "Take Me Home, Country Roads" Джона Денвера.

Останні оновлення охоплюють період з 1908 по 2012 рік, внаслідок чого кількість найменувань у реєстрі досягла 625. 

Доповнення

Пісні та альбоми, які є "культурно, історично або естетично значущими" - яким також не менше 10 років - мають право на внесення до Національного реєстру аудіозаписів США.

Українські Національні Новини

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