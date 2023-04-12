"Like a Virgin" Мадонни та тему Super Mario визнали у США на національному рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Святковий хіт Мераї Кері "All I Want for Christmas Is You", бестселер Мадонни "Like a Virgin", гучний реггетонний гімн Daddy Yankee "Gasolina" і тема Super Mario Bros. увійдуть до Національного реєстру аудіозаписів Бібліотеки Конгресу США, пише УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.
Деталі
Бібліотекар Конгресу США Карла Гейден у середу оголосила, що цього року до списку ввійшли 25 аудіозаписів, зокрема "Imagine" Джона Леннона, "Sweet Dreams (Are Made of This)" Eurythmics, "Stairway to Heaven" Led Zeppelin, "Flashdance… What a Feeling" Ірен Кари і "Take Me Home, Country Roads" Джона Денвера.
Останні оновлення охоплюють період з 1908 по 2012 рік, внаслідок чого кількість найменувань у реєстрі досягла 625.
Доповнення
Пісні та альбоми, які є "культурно, історично або естетично значущими" - яким також не менше 10 років - мають право на внесення до Національного реєстру аудіозаписів США.