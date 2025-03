"Like a Virgin" Мадонни та тему Super Mario визнали у США на національному рівні

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Святковий хіт Мераї Кері "All I Want for Christmas Is You", бестселер Мадонни "Like a Virgin", гучний реггетонний гімн Daddy Yankee "Gasolina" і тема Super Mario Bros. увійдуть до Національного реєстру аудіозаписів Бібліотеки Конгресу США, пише УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.