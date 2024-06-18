Лидеры ЕС на встрече в понедельник вечером, 17 июня, не смогли договориться о кандидатах кандидатуры на главные должности в ЕС, в частности о втором сроке президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС, передает УНН.

Детали

Как сообщается, на встрече лидеры ЕС не поддержали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на очередной срок на посту главы Европейской комиссии, несмотря на заверения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в последние дни, что они близки к соглашению.

"Сегодня нет никакого соглашения", - сказал журналистам президент Европейского совета Шарль Мишель поздно вечером в понедельник после ужина лидеров.

Один из европейских дипломатов сказал, что хотя участники переговоров согласовали три имени, лидеры продолжат обсуждение позже, предположительно на следующей встрече 27-28 июня.

По данным Politico, после выборов в Европарламент сформировался консенсус относительно кандидатуры немки фон дер Ляйен на второй срок на посту главы Еврокомиссии, португальца Антониу Косты на должности председателя Европейского совета, мальтийки Роберты Метсолы на должности главы Европарламента и эстонки Кайи Каллас на должности главы внешнеполитического ведомства.

Выборы в ЕС: оновлено распределение мест в Европарламенте на основе предварительных результатов

В последние недели европейские лидеры подчеркивали необходимость преемственности, учитывая войну России в Украине и потенциальное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа. "Но надежды на скорое заключение соглашения испарились в понедельник вечером, поскольку Европейская народная партия, победившая на выборах в Европарламент, потребовала больше уступок и больше полномочий на высших должностях", - пишет Politico.

Как и ожидалось, ЕНП хотела снова назначить фон дер Ляйен и Метсолу, которые принадлежат к политической семье. Кроме того, ЕНП предложила социалистам разделить срок полномочий председателя Европейского совета на два отрезка по 2,5 года - и один из них достанется ЕНП.

Это, в свою очередь, вызвало раздражение социалистов и демократов (S&D), которые надеялись заполучить эту должность для Косты. "И вскоре после того, как переговоры зашли в тупик, началась игра в вину", - отмечает Politico.

"Отчасти это была гордыня со стороны ЕНП", - сказал один из чиновников ЕС. "Попросив мандат только на 2,5 года, она создала огромную проблему восприятия для [социалистов], которые были бы поставлены в сложное положение. ЕНП сыграла на этом не лучшим образом. Это будет трудно решить".

Зеленский о результате выборов в Европарламент: самое главное, при выборе, чтобы люди не выбирали пророссийские популистские лозунги

Чиновник добавил, что Мишель не помогал в дискуссиях. "Вместо того чтобы помочь найти соглашение, он постоянно поднимал другие вопросы", - сказал чиновник.

По словам нескольких дипломатов ЕС, ещё одной причиной провала переговоров стало то, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони была недовольна тем, как прошёл вечер. Мелони, которая была одним из немногих лидеров, вышедших с европейских выборов с победой, была недовольна попытками других лидеров ЕС отстранить ее от переговоров.

Итальянский премьер-министр "оспорила тип подхода к обсуждению", сказал чиновник, знакомый с ходом дискуссии. Она исходила "из того, что сегодняшняя неформальная встреча должна была стать моментом для обсуждения того, что делать в свете сигналов европейских выборов, а затем, с этой отправной точки, начать обсуждение имен на высшие должности, а не наоборот", добавил чиновник.

Выступая на G7 в конце прошлой недели, Макрон, который является одним из ключевых посредников в сделке по высшим должностям, сказал, что, по его мнению, переговоры в понедельник могут привести к принципиальному решению.

"Это обсуждение, которое происходит между 27 странами; мы звонили друг другу; [соглашение] представляется возможным в ближайшие дни, на ближайшей неделе", - сказал Макрон.

Позже Шольц повторил эти слова, заявив, что, по его мнению, решение по высшим должностям в Брюсселе будет принято быстро. "Сейчас очень быстро будет принято решение относительно важнейших должностей, которые должны быть заполнены в Европе, чтобы Европейский союз мог действовать", - сказал Шольц в интервью в кулуарах G7.

Урсула фон дер Ляйен: замораживание конфликта сегодня - это рецепт для дальнейших войн