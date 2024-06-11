Президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что выборы в Европарламент - это проявление демократии и свободного выбора гражданами своих лидеров и государств, подчеркивая важность избежания пророссийских популистических лозунгов, передает Корреспондент УНН.

В этом и есть демократия, ваши люди выбирают то или иное государство, того или иного лидера. Самое главное, при выборе, чтобы люди не выбирали пророссийские популистские лозунги. Мне кажется, что это опасно не для Украины, мы и так находимся в самой опасной ситуации, а опасно для стран ЕС - сказал Зеленский.

Напомним

В Нидерландах , где 6 июня начались выборы в Европарламент, значительных успехов на этом голосовании добилась ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса.