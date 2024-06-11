Зеленський про результат виборів до Європарламенту: найголовніше, при виборі, щоб люди не обирали проросійські популістичні гасла
Київ • УНН
Зеленський наголосив на важливості недопущення проросійських популістських гасел на виборах до Європарламенту, оскільки вони становлять небезпеку для України та країн ЄС.
Президент України Володимир Зеленський на спільній конференції з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом наголосив, що вибори до Європарламенту - це вияв демократії та вільного вибору громадянами своїх лідерів і держав, підкреслюючи важливість уникнення проросійських популістичних гасел, передає кореспондент УНН.
В цьому і є демократія, ваші люди обирають ту чи іншу державу, того чи іншого лідера. Найголовніше, при виборі, щоб люди не обирали проросійські популістичні гасла. Мені здається, що це небезпечно не для України, ми і так знаходимось у найнебезпечніший ситуації, а небезпечно для країн ЄС
Нагадаємо
У Нідерландах, де 6 червня почалися вибори до Європарламенту, значних успіхів на цьому голосуванні домоглася ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса.