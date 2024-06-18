Лідери ЄС не змогли домовитися про другий термін фон дер Ляєн - Politico

Лідери ЄС на зустрічі у понеділок увечері, 17 червня, не змогли домовитись щодо кандидатів кандидатури на головні посади у ЄС, зокрема про другий термін президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Про це повідомляє Politico із посиланням на трьох дипломатів ЄС, передає УНН.

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Як повідомляється, на зустрічі лідери ЄС не підтримали кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на черговий термін на посаді голови Європейської комісії, попри запевнення президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца в останні дні, що вони близькі до угоди.

"Сьогодні немає жодної угоди", - сказав журналістам президент Європейської ради Шарль Мішель пізно ввечері в понеділок після вечері лідерів.

Один із європейських дипломатів сказав, що хоча учасники перемовин узгодили три імена, лідери продовжать обговорення пізніше, імовірно на наступній зустрічі 27-28 червня.

За даними Politico, після виборів до Європарламенту сформувався консенсус щодо кандидатури німкені фон дер Ляєн на другий термін на посаді голови Єврокомісії, португальця Антоніу Кости на посаді голови Європейської ради, мальтійки Роберти Метсоли на посаді глави Європарламенту та естонки Кайї Каллас на посаді глави зовнішньополітичного відомства.

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Останніми тижнями європейські лідери наголошували на необхідності спадкоємності з огляду на війну росії в Україні та потенційне повернення колишнього президента США Дональда Трампа. "Але надії на швидке укладення угоди випарувалися в понеділок увечері, оскільки Європейська народна партія, яка перемогла на виборах до Європарламенту, зажадала більше поступок і більше повноважень на вищих посадах", - пише Politico.

Як і очікувалося, ЄНП хотіла знову призначити фон дер Ляєн і Метсолу, які належать до політичної сім'ї. Крім того, ЄНП запропонувала соціалістам розділити термін повноважень голови Європейської ради на два відрізки по 2,5 роки - і один із них дістанеться ЄНП.

Це, своєю чергою, викликало роздратування соціалістів і демократів (S&D), які сподівалися роздобути цю посаду для Кости. "І незабаром після того, як переговори зайшли в глухий кут, почалася гра у провину", - зазначає Politico.

"Частково це була гординя з боку ЄНП", - сказав один із чиновників ЄС. "Попросивши мандат лише на 2,5 року, вона створила величезну проблему сприйняття для [соціалістів], які були б поставлені в складне становище. ЄНП зіграла на цьому не найкращим чином. Це буде важко вирішити".

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Чиновник додав, що Мішель не допомагав у дискусіях. "Замість того щоб допомогти знайти угоду, він постійно порушував інші питання", - сказав чиновник.

За словами кількох дипломатів ЄС, ще однією причиною провалу переговорів стало те, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні була незадоволена тим, як пройшов вечір. Мелоні, яка була одним із небагатьох лідерів, що вийшли з європейських виборів із перемогою, була незадоволена спробами інших лідерів ЄС усунути її від переговорів.

Італійський прем'єр-міністр "оскаржила тип підходу до обговорення", сказав чиновник, знайомий з ходом дискусії. Вона виходила "з того, що сьогоднішня неформальна зустріч мала стати моментом для обговорення того, що робити у світлі сигналів європейських виборів, а потім, з цієї відправної точки, почати обговорення імен на вищі посади, а не навпаки", додав чиновник.

Виступаючи на G7 наприкінці минулого тижня, Макрон, який є одним із ключових посередників в угоді щодо вищих посад, сказав, що, на його думку, переговори в понеділок можуть привести до принципового рішення.

"Це обговорення, яке відбувається між 27 країнами; ми дзвонили один одному; [угода] видається можливою найближчими днями, на найближчому тижні", - сказав Макрон.

Пізніше Шольц повторив ці слова, заявивши, що, на його думку, рішення щодо вищих посад у Брюсселі буде ухвалено швидко. "Зараз дуже швидко буде ухвалено рішення щодо найважливіших посад, які мають бути заповнені в Європі, щоб Європейський союз міг діяти", - сказав Шольц в інтерв'ю у кулуарах G7.

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