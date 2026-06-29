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Курс валют на 29 июня - евро заметно дорожает

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 29 июня на уровне 44,86 грн. Курс евро повысился до 51,13 грн.

Курс валют на 29 июня - евро заметно дорожает

По состоянию на понедельник, 29 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,86 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 44,92 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,13. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,8596 грн (-6 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,1310 грн (+21 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9266 грн. (+5 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,63-45,10 грн, евро по 50,88-51,50 грн, злотый по 14,60-15,04 грн;
    • на межбанке курсы составляют 44,77-44,80 грн/дол. и 51,15-51,17 грн/евро.

      Напомним

      25 июня Украина получила 3,2 млрд евро от Европейского Союза - первый транш в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

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      Вадим Хлюдзинский

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