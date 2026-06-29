Курс валют на 29 июня - евро заметно дорожает
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 29 июня на уровне 44,86 грн. Курс евро повысился до 51,13 грн.
По состоянию на понедельник, 29 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,86 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 44,92 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,13. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,8596 грн (-6 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,1310 грн (+21 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9266 грн. (+5 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,63-45,10 грн, евро по 50,88-51,50 грн, злотый по 14,60-15,04 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,77-44,80 грн/дол. и 51,15-51,17 грн/евро.
Напомним
25 июня Украина получила 3,2 млрд евро от Европейского Союза - первый транш в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.
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