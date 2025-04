Кулеба встретился с заместителем Помпео: детали переговоров

"Рад приветствовать заместителя Государственного секретаря США Стивена Бигена в Киеве. Мы подробно обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и США в области безопасности, энергетики, реформ, торговли и инвестиций, а также обменялись видением ситуации в Беларуси", - написал Кулеба.

О встрече также рассказало американское посольство в Киеве.

"Сегодня заместитель Государственного секретаря США Стивен Биген и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили широкий круг двусторонних и региональных вопросов, включая ситуацию в Беларуси", - сообщили дипломаты.

Также Кулеба сообщил, что вместе с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Бигеном почтил память храбрых украинских героев, которые заплатили самую высокую цену, защищая свободу, независимость и суверенитет Украины от российской агрессии, что продолжается.

Напомним, ранее сегодня заместитель госсекретаря США провел встречу с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, во время которой американский чиновник заверил в поддержке Соединенными Штатами усилий украинского правительства по внедрению реформ.





