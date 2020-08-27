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Кулеба зустрівся з заступником Помпео: деталі переговорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні в Києві провів зустріч з заступником Державного секретаря США Стівеном Біґеном. Про деталі зустрічі глава української дипломатії розповів у своєму Twitter, передає УНН.

Кулеба зустрівся з заступником Помпео: деталі переговорів

“Радий вітати заступника Державного секретаря США Стівена Біґена у Києві. Ми детально обговорили подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною і США в галузях безпеки, енергетики, реформ, торгівлі та інвестицій, а також обмінялися баченням щодо ситуації у Білорусі”, — написав Кулеба.

Про зустріч також розповіло американське посольство в Києві.

“Сьогодні заступник Державного секретаря США Стівен Біґен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили широке коло двосторонніх та регіональних питань, включно із ситуацією в Білорусі”, — повідомили дипломати.

Також Кулеба повідомив, що разом із заступником Державного секретаря США Стівеном Біґеном вшанував пам’ять хоробрих українських героїв, які заплатили найвищу ціну, захищаючи свободу, незалежність і суверенітет України від російської агресії, що триває.

Нагадаємо, раніше сьогодні заступник Держсекретаря США провів зустріч з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, під час якої американський посадовець запевнив у підтримці Сполученими Штатами зусиль українського уряду з впровадження реформ.

Glad to be meeting U.S. Deputy Secretary of State Stephen Biegun in Kyiv. We had focused discussions on how to further develop Ukraine-U.S. strategic partnership in the areas of security, energy, reforms, trade & investment. We also shared assessments on the situation in Belarus. pic.twitter.com/NCRNYnaRpB

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 27, 2020

Together with U.S. Deputy Secretary of State Stephen Biegun we’ve honored the memory of the brave Ukrainian heroes who paid an ultimate price to defend Ukraine’s freedom, independence & sovereignty against the ongoing Russian aggression. pic.twitter.com/K64hYaVP8y

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 27, 2020

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