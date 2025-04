Кулеба зустрівся з заступником Помпео: деталі переговорів

“Радий вітати заступника Державного секретаря США Стівена Біґена у Києві. Ми детально обговорили подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною і США в галузях безпеки, енергетики, реформ, торгівлі та інвестицій, а також обмінялися баченням щодо ситуації у Білорусі”, — написав Кулеба.

Про зустріч також розповіло американське посольство в Києві.

“Сьогодні заступник Державного секретаря США Стівен Біґен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили широке коло двосторонніх та регіональних питань, включно із ситуацією в Білорусі”, — повідомили дипломати.

Також Кулеба повідомив, що разом із заступником Державного секретаря США Стівеном Біґеном вшанував пам’ять хоробрих українських героїв, які заплатили найвищу ціну, захищаючи свободу, незалежність і суверенітет України від російської агресії, що триває.

Нагадаємо, раніше сьогодні заступник Держсекретаря США провів зустріч з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, під час якої американський посадовець запевнив у підтримці Сполученими Штатами зусиль українського уряду з впровадження реформ.





