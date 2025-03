Кулеба призвал мировой бизнес разорвать сотрудничество с РФ

Цитата

"Украина просит этически и социально ответственный глобальный бизнес прекратить или приостановить операции с Россией или в России, отказавшись таким образом финансировать ее насилие, убийства и преступления против человечности", - написал Кулеба.

Ukraine requests the ethically and socially responsible global businesses to stop or suspend operations with or in Russia, therefore refusing to finance its violence, murders, and crimes against humanity. Please read and share my full appeal to global business community below.pic.twitter.com/mazfXa7XU8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022

Напомним

МИД добавит факты разрушения помещений иностранных дипломатических учреждений на территории Украины к искам против РФ в международных судебных инстанциях.