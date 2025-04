Кулеба закликав світовий бізнес розірвати співпрацю з РФ

Цитата

"Україна просить етично та соціально відповідальний глобальний бізнес припинити чи зупинити операції з Росією або в Росії, відмовившись у такий спосіб фінансувати її насильство, вбивства та злочини проти людяності", - написав Кулеба.

Ukraine requests the ethically and socially responsible global businesses to stop or suspend operations with or in Russia, therefore refusing to finance its violence, murders, and crimes against humanity. Please read and share my full appeal to global business community below. pic.twitter.com/mazfXa7XU8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022

Нагадаємо

МЗС додасть факти руйнування приміщень іноземних дипломатичних установ на території України до позовів проти РФ в міжнародних судових інстанціях.