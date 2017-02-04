КСУ продолжит рассмотрение языкового закона Колесниченко-Кивалова 7 февраля

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 10828 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 52566 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 117676 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 123363 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 133830 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 151385 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162298 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124763 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139348 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190079 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
5.7м/с
52%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 10978 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 12788 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 10944 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 13284 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 4406 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 10816 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 196216 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 251321 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 452879 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 404868 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 30195 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29693 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44222 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66377 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73446 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

КСУ продолжит рассмотрение языкового закона Колесниченко-Кивалова 7 февраля

Киев • УНН

 • 9992 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Конституционный суд Украины во вторник, 7 февраля, продолжит рассмотрение дела о конституционности закона "Об основах государственной языковой политики" на закрытой части пленарного заседания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.

КСУ продолжит рассмотрение языкового закона Колесниченко-Кивалова 7 февраля

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об основах государственной языковой политики"(закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, начало заседания запланировано в 12:00.

В декабре Конституционный суд Украины сообщил, что перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения и принятия решения по этому делу.

Перед этим на открытом заседании суд завершил исследование материалов дела в форме устного слушания о конституционности закона.

Верховная Рада Украины проголосовала за отмену языкового закона еще 23 февраля 2014 года, однако президент еще не подписал и не ветировал законопроект об этом, поэтому закон дальше действующий.

Как сообщал УНН, КСУ привлек в качестве свидетелей А.Яценюка и А.Парубия по делу о законе Кивалова-Колесниченко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.92
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14