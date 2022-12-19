Страны приняли историческое соглашение о биоразнообразии: треть планеты станет охраняемой зоной

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"Международное сообщество собралось для знакового глобального соглашения о биоразнообразии. Оно дает надежду на то, что кризис, с которым сталкивается природа, начинает привлекать внимание, которого заслуживает. Лось, морские черепахи, попугаи, носороги, редкие папоротники и древние деревья, бабочки, скаты и дельфины принадлежат к миллиону видов, перспективы выживания и численности которых значительно улучшатся, если это соглашение будет эффективно реализовано", - заявил Брайан О'Доннелл из Кампании за природу.

Детали

После четырех лет напряженных переговоров более 190 государств при посредничестве Китая заключили соглашение, направленное на спасение земель, океанов и видов от загрязнения, деградации и климатического кризиса. Согласно ему, к 2030 году 30% сухопутных и морских районов планеты станет охраняемой зоной. Кроме этого, в тексте содержится призыв к богатым странам увеличить финансовую помощь развивающимся странам до 20 миллиардов долларов США в год до 2025 года, а к 2030 году – до 30 миллиардов долларов в год.

Также страны обязались защищать права коренных народов как распорядителей своих земель, что являлось ключевым требованием активистов. Но, пишет издание, это нанесло удары в других сферах – например, предприятия лишь поощряют сообщать о своем влиянии на биоразнообразие, а не обязывают. 23 цели в соглашении также включают сокращение разрушающих для окружающей среды сельскохозяйственных субсидий, снижение риска от пестицидов и борьбу с инвазивными видами.

Согласно соглашению, для финансирования инициативы будет создан "целевой фонд" в рамках существующего финансового механизма – "Глобальный экологический фонд" (GEF). Текущие финансовые потоки для природы в развивающиеся страны оцениваются примерно в 10 миллиардов долларов в год.

Отмечается, что Соединенные Штаты не подписали конвенцию о биоразнообразии из-за сопротивления сенаторов-республиканцев. Президент США Джо Байден поддержал инициативу и запустил собственный план "30 на 30" внутри страны, тогда как США будут вносить средства в GEF для помощи развивающимся странам.

Напомним

13 декабря участники переговоров от ЕС достигли соглашения, которое проложит Европе путь к установлению первого в мире тарифа на углеродоемкие товары, поступающие на ее рынок.