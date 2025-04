Космический аппарат "Voyager 2" во второй раз в истории вышел в межзвездное пространство

"Второй раз в истории, объект, сделанный человеком, достиг космического межзвездного пространства. Теперь, когда NASA Voyager 2 находится на расстоянии чуть более 18 млрд км от Земли, он покинул гелиосферу и летит в межзвездном пространстве", - написали в NASA.

Так, теперь, чтобы информация, отправленная с зонда, достигла Земли, необходимо примерно 16,5 часов. Для сравнения, свет, что движется от Солнца доходит до поверхности Земли за 8 минут.

Отметим, первым в истории зондом, который вышел в межзвездное пространство, стал "Вояджер-1" в 2013 году.

Как сообщал УНН, в Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA) перенесли дату тестового беспилотного полета космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с 7 на 17 января 2019 года.

After visiting Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, @NASAVoyager 2 has left the Sun's protective bubble and is now flying in the interstellar space between the stars . Learn more about this incredible mission as the encore to the Grand Tour begins : https://t.co/nvffnCO3jm # AGU18 pic.twitter.com/T6kOWrxYzH

- NASA (@NASA) 10 декабря 2018