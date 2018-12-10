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Космічний апарат “Voyager 2” вдруге в історії вийшов у міжзоряний простір

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Космічний апарат “Voyager 2”, запущений у 1977 році, вийшов у міжзоряний простір. Це другий в історії випадок, коли зонд покинув межі геліосфери, передає УНН з посиланням на блог NASA.

Космічний апарат “Voyager 2” вдруге в історії вийшов у міжзоряний простір

“Вдруге в історії, об’єкт, зроблений людиною, досяг космічного міжзоряного простору. Тепер, коли NASA Voyager 2 знаходиться на відстані трохи більше ніж 18 млрд. км від Землі, він покинув геліосферу і летить в міжзоряному просторі”, - написали у NASA.

Так, тепер, щоб інформація, відправлена з зонду, досягла Землі, необхідно приблизно 16,5 годин. Для порівняння, світло, що рухається від Сонця, доходить до поверхні Землі за 8 хвилин.

Зазначимо, першим в історії зондом, який вийшов у міжзоряний простір, став “Вояджер-1” у 2013 році.

Як повідомляв УНН, у Національному аерокосмічному агентстві США (NASA) перенесли дату тестового безпілотного польоту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX з 7 на 17 січня 2019 року.

After visiting Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, @NASAVoyager 2 has left the Sun's protective bubble and is now flying in the interstellar space between the stars. Learn more about this incredible mission as the encore to the Grand Tour begins: https://t.co/nvffnCO3jm #AGU18 pic.twitter.com/T6kOWrxYzH

— NASA (@NASA) 10 грудня 2018 р.

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