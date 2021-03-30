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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 20149 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 33940 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 127,5 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 127,5 млн человек

Киев  •  УНН

 • 10804 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. По состоянию на утро вторника в мире Коронавирусная болезнью COVID-19 заболело уже более 127,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 127 528 304 человек, из них выздоровели 72 302 399 человек. Количество умерших возросло до 2 790 109.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 321 943), Бразилия (12 573 615), Индия (12 039 644), Франция (4 615 290), Россия (4 477 916), Великобритания (4 351 668), Италия (3 544 957) и Испания (3 270 825).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (549 892), Бразилии (313 866) и Мексике (201 623).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 703 036. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 652 409 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 31 954 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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