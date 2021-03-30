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Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже 127,5 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Станом на ранок вівторка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 127,5 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 127 528 304 людей, з них одужало 72 302 399 осіб. Кількість померлих зросла до 2 790 109.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 321 943), Бразилія (12 573 615), Індія (12 039 644), Франція (4 615 290), Росія (4 477 916), Велика Британія (4 351 668), Італія (3 544 957) та Іспанія (3 270 825).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (549 892), Бразилії (313 866) та Мексиці (201 623).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 703 036. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 652 409 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 31 954 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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