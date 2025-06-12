Компания МХП выходит на рынок с собственной линейкой жидких комплексных удобрений
Киев • УНН
В МХП объявили о старте продаж жидких комплексных удобрений MAG Fertilizers by MHP, которые ранее использовались только для собственных нужд. Продукт разрабатывался более четырех лет.
МХП объявляет о старте продаж жидких комплексных удобрений MAG Fertilizers by MHP, которые ранее использовались исключительно для собственных нужд в производственном цикле компании, передает УНН.
Продукт разрабатывался более четырех лет: от лабораторных формул до широкого применения в полевых условиях. Все это время специалисты компании тестировали, адаптировали и совершенствовали удобрения под реалии украинского агропроизводства. Производство ЖКУ сосредоточено в Хмельницкой и Черкасской областях.
MAG Fertilizers by MHP - это:
- технологически отработанные ЖКУ, созданные аграриями для аграриев;
- продукт, проверенный на тысячах гектаров и адаптированный к климату и почвам Украины;
- прогнозируемый результат, простота использования, совместимость с современной техникой;
- прозрачное происхождение, украинское производство, контроль качества МХП.
МХП приглашает к сотрудничеству дистрибьюторов, работающих в сегменте продажи агрохимии и имеющих развитую сеть среди агропроизводителей для реализации новой линейки продукции.
Мы предлагаем рынку технологичный продукт с гарантированным качеством премиального класса, созданный с учетом потребностей украинского фермера. Наш подход к клиентам основывается на партнерстве и долгосрочном доверии. Мы не просто продаем удобрения — мы помогаем получить результат. Кроме качества, мы создали уникальные условия сотрудничества для дистрибьюторов, которые позволяют вместе расти и развивать рынок эффективного питания растений в Украине. Ожидаем, что запуск продажи ЖКУ собственного производства станет толчком для роста наших партнеров — поможет им становиться более эффективными, конкурентоспособными и достигать более высоких показателей урожайности
Выход MAG Fertilizers by MHP на рынок - логическое продолжение стратегического курса МХП: внедрять на практике инновационные решения, проверенные в реальном агропроизводстве и делать их доступными для партнеров по рынку.
MAG Fertilizers by MHP - проверено на полях. Создано для эффективности.