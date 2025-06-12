Компанія МХП виходить на ринок з власною лінійкою рідких комплексних добрив
Київ • УНН
У МХП оголосили про старт продажів рідких комплексних добрив MAG Fertilizers by MHP, які раніше використовувалися лише для власних потреб. Продукт розроблявся понад чотири роки.
МХП оголошує про старт продажів рідких комплексних добрив MAG Fertilizers by MHP, що раніше використовувались виключно для власних потреб у виробничому циклі компанії, передає УНН.
Продукт розроблявся понад чотири роки: від лабораторних формул до широкого застосування у польових умовах. Весь цей час фахівці компанії тестували, адаптували та вдосконалювали добрива під реалії українського агровиробництва. Виробництво РКД зосереджено у Хмельницькій та Черкаській областях.
MAG Fertilizers by MHP - це:
- технологічно відпрацьовані РКД, створені аграріями для аграріїв;
- продукт, перевірений на тисячах гектарів та адаптований до клімату й ґрунтів України;
- прогнозований результат, простота використання, сумісність із сучасною технікою;
- прозоре походження, українське виробництво, контроль якості МХП.
МХП запрошує до співпраці дистриб'юторів, що працюють у сегменті продажу агрохімії та мають розвинену мережу серед агровиробників для реалізації нової лінійки продукції.
Ми пропонуємо ринку технологічний продукт із гарантованою якістю преміального класу, що створений з урахуванням потреб українського фермера. Наш підхід до клієнтів базується на партнерстві та довгостроковій довірі. Ми не просто продаємо добрива — ми допомагаємо отримати результат. Окрім якості, ми створили унікальні умови співпраці для дистриб’юторів, які дозволяють разом зростати та розвивати ринок ефективного живлення рослин в Україні. Очікуємо, що запуск продажу РКД власного виробництва стане поштовхом для зростання наших партнерів — допоможе їм ставати ефективнішими, конкурентнішими та досягати вищих показників врожайності
Вихід MAG Fertilizers by MHP на ринок - логічне продовження стратегічного курсу МХП: впроваджувати на практиці інноваційні рішення, перевірені в реальному агровиробництві та робити їх доступними для партнерів по ринку.
MAG Fertilizers by MHP - перевірено на полях. Створено для ефективності.