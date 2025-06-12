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Компанія МХП виходить на ринок з власною лінійкою рідких комплексних добрив

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У МХП оголосили про старт продажів рідких комплексних добрив MAG Fertilizers by MHP, які раніше використовувалися лише для власних потреб. Продукт розроблявся понад чотири роки.

Компанія МХП виходить на ринок з власною лінійкою рідких комплексних добрив

МХП оголошує про старт продажів рідких комплексних добрив MAG Fertilizers by MHP, що раніше використовувались виключно для власних потреб у виробничому циклі компанії, передає УНН.

Продукт розроблявся понад чотири роки: від лабораторних формул до широкого застосування у польових умовах. Весь цей час фахівці компанії тестували, адаптували та вдосконалювали добрива під реалії українського агровиробництва. Виробництво РКД зосереджено у Хмельницькій та Черкаській областях.

MAG Fertilizers by MHP - це:

  • технологічно відпрацьовані РКД, створені аграріями для аграріїв;
    • продукт, перевірений на тисячах гектарів та адаптований до клімату й ґрунтів України;
      • прогнозований результат, простота використання, сумісність із сучасною технікою;
        • прозоре походження, українське виробництво, контроль якості МХП.

          МХП запрошує до співпраці дистриб'юторів, що працюють у сегменті продажу агрохімії та мають розвинену мережу серед агровиробників для реалізації нової лінійки продукції. 

          Ми пропонуємо ринку технологічний продукт із гарантованою якістю преміального класу, що створений з урахуванням потреб українського фермера. Наш підхід до клієнтів базується на партнерстві та довгостроковій довірі. Ми не просто продаємо добрива — ми допомагаємо отримати результат. Окрім якості, ми створили унікальні умови співпраці для дистриб’юторів, які дозволяють разом зростати та розвивати ринок ефективного живлення рослин в Україні. Очікуємо, що запуск продажу РКД власного виробництва стане поштовхом для зростання наших партнерів — допоможе їм ставати ефективнішими, конкурентнішими та досягати вищих показників врожайності 

          - зазначив Сергій Полішвайко, керівник відділу агродистрибуції у МХП. 

          Вихід MAG Fertilizers by MHP на ринок - логічне продовження стратегічного курсу МХП: впроваджувати на практиці інноваційні рішення, перевірені в реальному агровиробництві та робити їх доступними для партнерів по ринку. 

          MAG Fertilizers by MHP - перевірено на полях. Створено для ефективності.

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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