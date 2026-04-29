Количество российских потерь должно превышать темп их мобилизации - Зеленский поставил задачу Федорову

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров обсудили предварительные данные по российским потерям на фронте в апреле. Задача – чтобы количество поражений личного состава оккупанта превышало темп их мобилизации, передает УНН.

Зеленский заслушал отчет министра обороны Украины Михаила Федорова по обеспечению всех типов дронов для украинских операций как на фронте, так и дальнобойных.

Благодарен за наращивание объемов поставок. Один из наших приоритетов на ближайшие месяцы – middle strikes, то есть нанесение поражения оккупанту на глубину до 120–150 километров. Это прежде всего военная логистика, склады и штабы врага, системы ПВО и другие компоненты наступательной активности против Украины. В этом году уже законтрактовано в пять раз больше средств middle strikes, чем в прошлом, и мы будем и впредь масштабировать контрактование и производство - сообщил Президент.

Кроме того, обсудили также предварительные данные по российским потерям на фронте в апреле.

Финальная проверенная информация поступит в первых числах мая. Задача – чтобы количество поражений личного состава оккупанта превышало темп их мобилизации - добавил Зеленский.

Также, по словам Президента, детально обсудили с министром обороны Украины реализацию открытия экспорта оружия, а именно регуляторные шаги, которые должны поддержать договоренности нашего государства и производство оружия.

Экспорт украинского оружия будет реальным, все детали согласовали — Зеленский