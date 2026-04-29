Количество российских потерь должно превышать темп их мобилизации - Зеленский поставил задачу Федорову

ukenru
Эксклюзив
16:43 • 4596 просмотра
Переплыть Днестр или перейти горы с "проводником": пограничники рассказали о самых популярных попытках уклонистов покинуть Украину
29 апреля, 12:47 • 21676 просмотра
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом
29 апреля, 12:20 • 20012 просмотра
Потепление придет в Украину в мае. Уже в воскресенье ожидается до +20
Эксклюзив
29 апреля, 10:12 • 27821 просмотра
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
29 апреля, 08:26 • 36056 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
29 апреля, 08:08 • 24611 просмотра
Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg
29 апреля, 07:15 • 19992 просмотра
Более 43 тысяч военных прошли реабилитацию в профсоюзных санаториях - глава ФПУ Сергей БызовPhoto
Эксклюзив
29 апреля, 06:19 • 37153 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
29 апреля, 05:40 • 19186 просмотра
После 30 не поздно — директор Перинатального центра Говсеев об оптимальном возрасте для рождения ребенка
Эксклюзив
28 апреля, 15:59 • 25055 просмотра
Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
55%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ГУР расскрыло информацию об иностранных станках для ВПК рф - речь идет о более чем 60 единицах29 апреля, 09:02 • 12204 просмотра
График еще не согласован - в ОП отреагировали после предложения Мадьяра встретиться с Зеленским29 апреля, 09:12 • 7786 просмотра
ЕС обратился к Израилю из-за российского судна с краденым украинским зерном29 апреля, 09:43 • 6250 просмотра
Генштаб подтвердил поражение подсанкционного танкера Marquise морскими дронами29 апреля, 09:55 • 6310 просмотра
Ситуация в Мали - военный лидер сделал первое заявление после атак, россиян обвинили в "предательстве" из-за падения города на севереVideo13:42 • 3658 просмотра
публикации
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом29 апреля, 12:47 • 21671 просмотра
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
29 апреля, 10:12 • 27817 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
Эксклюзив
29 апреля, 08:26 • 36052 просмотра
Продукты для потенции: что есть для мужской силы29 апреля, 06:46 • 36794 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
29 апреля, 06:19 • 37152 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Карл III
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 25086 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 33518 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 45699 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 60554 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 58838 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Социальная сеть
Шахед-136
Техника

Количество российских потерь должно превышать темп их мобилизации - Зеленский поставил задачу Федорову

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Зеленский и министр обороны Федоров обсудили удары на 150 км. Цель состоит в превышении потерь оккупантов над темпами их мобилизации.

Количество российских потерь должно превышать темп их мобилизации - Зеленский поставил задачу Федорову

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров обсудили предварительные данные по российским потерям на фронте в апреле. Задача – чтобы количество поражений личного состава оккупанта превышало темп их мобилизации, передает УНН.

Детали

Зеленский заслушал отчет министра обороны Украины Михаила Федорова по обеспечению всех типов дронов для украинских операций как на фронте, так и дальнобойных. 

Благодарен за наращивание объемов поставок. Один из наших приоритетов на ближайшие месяцы – middle strikes, то есть нанесение поражения оккупанту на глубину до 120–150 километров. Это прежде всего военная логистика, склады и штабы врага, системы ПВО и другие компоненты наступательной активности против Украины. В этом году уже законтрактовано в пять раз больше средств middle strikes, чем в прошлом, и мы будем и впредь масштабировать контрактование и производство 

- сообщил Президент.

Кроме того, обсудили также предварительные данные по российским потерям на фронте в апреле.

Финальная проверенная информация поступит в первых числах мая. Задача – чтобы количество поражений личного состава оккупанта превышало темп их мобилизации 

- добавил Зеленский.

Также, по словам Президента, детально обсудили с министром обороны Украины реализацию открытия экспорта оружия, а именно регуляторные шаги, которые должны поддержать договоренности нашего государства и производство оружия. 

Экспорт украинского оружия будет реальным, все детали согласовали — Зеленский28.04.26, 20:29 • 4458 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина
Беспилотный летательный аппарат