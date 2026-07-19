Количество пострадавших в Киеве возросло до семи после ракетной атаки РФ
Киев • УНН
В Киеве после российской атаки баллистическими ракетами количество пострадавших возросло до семи, шестеро госпитализированы. В Соломенском районе горит нежилое здание и пятиэтажка, спасатели эвакуируют жителей.
В результате российской атаки баллистическими ракетами на Киев количество пострадавших возросло до семи человек, шестеро из них госпитализированы. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.
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По словам мэра, в Соломенском районе горит нежилое здание, а рядом с ним – пятиэтажный жилой дом. Спасатели эвакуируют жителей через окна с помощью автолестницы. На данный момент удалось спасти четырех человек.
Кроме того, в Святошинском районе поступило сообщение о попадании в частный жилой дом, однако информация о пожаре не подтвердилась.
Ранее Кличко сообщал, что в результате атаки зафиксированы попадания и пожары в двух многоэтажных жилых домах, общежитии, супермаркете, торгово-развлекательном центре и нежилых зданиях в разных районах столицы.
Киев приходит в себя после баллистической атаки, в пяти районах пожары и разрушения, есть пострадавшие19.07.26, 03:31 • 4664 просмотра