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Китайский суд запретил продажу некоторых моделей iPhone

Киев • УНН

 • 14020 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Китайский суд, рассмотрев иск производителя микросхем Qualcomm Inc. к Apple, решил запретить продажу некоторых моделей Iphone и их импорт в Китае. Об этом сообщает британское издание Reuters, передает УНН.

Китайский суд запретил продажу некоторых моделей iPhone

"Запрет распространяется на телефоны iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X (за исключением моделей с новой версией операционной системы iOS 12)", - говорится в сообщении.

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По словам генерального адвоката Qualcomm (компания, разрабатывающая средства беспроводной связи - ред.): "Apple продолжает пользоваться нашей интеллектуальной собственностью, отказываясь нам за это платить".

Отмечают, что поскольку патенты касаются программного обеспечения, Apple может внести изменения в свой программного обеспечения, чтобы избежать патентов и продолжать продавать свои телефоны. У Apple заявили, что все модели iPhone остаются доступными для своих клиентов в Китае, ведь новые iPhone используют последнюю версию Apple своей мобильной операционной системы - iOS 12.

Как сообщал УНН, ранее компания-производитель процессоров Qualcomm, являющейся поставщиком комплектующих для продукции компании Apple, обвинила ее в краже информации, которая составляет коммерческую тайну, для оказания помощи IT-гиганту Intel. 

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