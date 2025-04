Китайский суд запретил продажу некоторых моделей iPhone

"Запрет распространяется на телефоны iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X (за исключением моделей с новой версией операционной системы iOS 12)", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

По словам генерального адвоката Qualcomm (компания, разрабатывающая средства беспроводной связи - ред.): "Apple продолжает пользоваться нашей интеллектуальной собственностью, отказываясь нам за это платить".

Отмечают, что поскольку патенты касаются программного обеспечения, Apple может внести изменения в свой программного обеспечения, чтобы избежать патентов и продолжать продавать свои телефоны. У Apple заявили, что все модели iPhone остаются доступными для своих клиентов в Китае, ведь новые iPhone используют последнюю версию Apple своей мобильной операционной системы - iOS 12.

Как сообщал УНН, ранее компания-производитель процессоров Qualcomm, являющейся поставщиком комплектующих для продукции компании Apple, обвинила ее в краже информации, которая составляет коммерческую тайну, для оказания помощи IT-гиганту Intel.