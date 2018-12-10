Китайський суд заборонив продаж деяких моделей iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Китайський суд, розглянувши позов виробника мікросхем Qualcomm Inc. до Apple, вирішив заборонити продаж деяких моделей Iphone та імпорт у Китаї. Про це повідомляє британське видання Reuters, передає УНН.
"Заборона поширюється на телефони iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X (за винятком моделей з новітньою версією операційної системи iOS 12)", - йдеться у повідомленні.
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За словами генерального адвоката Qualcomm (компанія, що розробляє та досліджує засоби бездротового зв'язку - ред.): "Apple продовжує користуватися нашою інтелектуальною власністю, відмовляючись нам за це платити".
Зазначають, що оскільки патенти стосуються програмного забезпечення, Apple може внести зміни до свого програмного забезпечення, щоб уникнути патентів і продовжувати продавати свої телефони. У Apple заявили, що всі моделі iPhones залишаються доступними для своїх клієнтів у Китаї, адже нові iPhones використовують останню версію Apple своєї мобільної операційної системи - iOS 12.
Як повідомляв УНН, раніше компанія-виробник процесорів Qualcomm, що є постачальником комплектуючих для продукції компанії Apple, звинуватила її в крадіжці інформації, що становить комерційну таємницю, для надання допомоги IT-гігантові Intel.