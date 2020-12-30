Китай и ЕС завершили переговоры по инвестиционному соглашению
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Евросоюз и Китай завершили переговоры по всеобъемлющему соглашению об инвестиционном сотрудничестве. Об этом заявила в среду председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам видеоконференции ЕС — Китай, передает УНН.
“ЕС имеет самый большой единый рынок в мире. Мы открыты для бизнеса, но мы привержены взаимности, равным условиям игры и ценностям. Сегодня ЕС и Китай завершили переговоры по инвестиционному соглашению”, — написала она в своем Twitter, подчеркнув, что сделка будет способствовать “более сбалансированной торговле и деловым возможностям”.
Как сообщило агентство Xinhua, договоренность была достигнута по итогам состоявшейся в среду видеоконференции с участием председателя КНР Си Цзиньпина, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главы Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
The EU has the largest single market in the world. We are open for business but we are attached to reciprocity, level playing field & values.
Today, the EU & China concluded in principle negotiations on an investment agreement.
For more balanced trade & business opportunities. pic.twitter.com/zURkyE2yX4
Переговоры между ЕС и Китаем об инвестиционном соглашении идут с 2013 года. Предполагается, что оно улучшит условия на китайском рынке для европейских инвесторов и охватит целый ряд ключевых сфер, включая финансы, телекоммуникации, производство электромобилей. Таким образом европейский бизнес получит более выгодные условия в расширении доступа на рынок КНР, чем американский.