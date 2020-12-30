Китай та ЄС завершили перемовини щодо інвестиційної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Євросоюз і Китай завершили переговори щодо всеосяжної угоди про інвестиційну співпрацю. Про це заявила в середу голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен за підсумками відеоконференції ЄС — Китай, передає УНН.
“ЄС має найбільший єдиний ринок в світі. Ми відкриті для бізнесу, але ми віддані взаємності, рівним умовам гри і цінностям. Сьогодні ЄС і Китай завершили переговори по інвестиційній угоді”, — написала вона в своєму Twitter, підкресливши, що угода сприятиме “більш збалансованій торгівлі та діловим можливостям”.
Як повідомило агентство Xinhua, домовленість була досягнута за підсумками відеоконференції, яка відбулася в середу, за участю голови КНР Сі Цзіньпіна, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлерки ФРН Ангели Меркель, голови Євроради Шарля Мішеля і глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.
The EU has the largest single market in the world. We are open for business but we are attached to reciprocity, level playing field & values.
Today, the EU & China concluded in principle negotiations on an investment agreement.
For more balanced trade & business opportunities. pic.twitter.com/zURkyE2yX4
Переговори між ЄС і Китаєм про інвестиційну угоду йдуть з 2013 року. Передбачається, що вона поліпшить умови на китайському ринку для європейських інвесторів і охопить цілий ряд ключових сфер, включаючи фінанси, телекомунікації, виробництво електромобілів. Таким чином європейський бізнес отримає більш вигідні умови в розширенні доступу на ринок КНР, ніж американський.