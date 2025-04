Китай та ЄС завершили перемовини щодо інвестиційної угоди

“ЄС має найбільший єдиний ринок в світі. Ми відкриті для бізнесу, але ми віддані взаємності, рівним умовам гри і цінностям. Сьогодні ЄС і Китай завершили переговори по інвестиційній угоді”, — написала вона в своєму Twitter, підкресливши, що угода сприятиме “більш збалансованій торгівлі та діловим можливостям”.

Як повідомило агентство Xinhua, домовленість була досягнута за підсумками відеоконференції, яка відбулася в середу, за участю голови КНР Сі Цзіньпіна, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлерки ФРН Ангели Меркель, голови Євроради Шарля Мішеля і глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

Переговори між ЄС і Китаєм про інвестиційну угоду йдуть з 2013 року. Передбачається, що вона поліпшить умови на китайському ринку для європейських інвесторів і охопить цілий ряд ключових сфер, включаючи фінанси, телекомунікації, виробництво електромобілів. Таким чином європейський бізнес отримає більш вигідні умови в розширенні доступу на ринок КНР, ніж американський.