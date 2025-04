Число погибших в результате протестов в Никарагуа возросло до 25 человек

Столкновения продолжаются в нескольких городах, в том числе и в столице — Манагуа. Полиция применила против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ. Участники акций протеста используют камни и самодельные гранаты.

Также по сообщению местных СМИ зафиксированы случаи использования огнестрельного оружия.

Массовые протесты в Никарагуа продолжаются с 18 апреля. Митингующие выступают против реформы социального обеспечения, которая предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшения помощи.

Никарагуа — одна из беднейших стран в Западном полушарии, страна переживает финансовый кризис. Протестующие обвиняют действующего президента страны Даниэля Ортегу, который находится у власти с 2006 года, в создании коррумпированного режима, присвоении государственных средств членами президентской семьи и установлении авторитарного режима.

RECAP OF WHAT HAS HAPPENED. KEEP FIGHTING #SOSnicaragua #SOSINSS #Nicaragua pic.twitter.com/dfH36LlsZd

— Juventud Rebelde Nicaragua (@juventudfalange) 20 квітня 2018 р.

Как сообщал УНН, в городе Блуфилдс, Никарагуа, застрелили репортера Анхеля Гахона, который включался в прямой эфир о антиправительственные протесты.