Кількість загиблих в результаті протестів у Нікарагуа зросла до 25 осіб

Зіткнення тривають у кількох містах, зокрема й у столиці — Манагуа. Поліція застосувала проти мітингувальників гумові кулі і сльозогінний газ. Учасники акцій протесту використовують камені та саморобні гранати.

Також за повідомленням місцевих ЗМІ зафіксовані випадки використання вогнепальної зброї.

Масові протести в Нікарагуа тривають з 18 квітня. Мітингувальники виступають проти реформи соціального забезпечення, яка передбачає збільшення відрахувань працівників до фондів соціального страхування та зменшення допомоги.

Нікарагуа — одна з найбідніших країн в Західній півкулі, країна переживає фінансову кризу. Протестувальники звинувачують діючого президента країни Даніеля Ортегу, який перебуває при владі з 2006 року, у створенні корумпованого режиму, привласненні державних коштів членами президентської родини та встановленні авторитарного режиму.

RECAP OF WHAT HAS HAPPENED. KEEP FIGHTING #SOSnicaragua #SOSINSS #Nicaragua pic.twitter.com/dfH36LlsZd

— Juventud Rebelde Nicaragua (@juventudfalange) 20 квітня 2018 р.

Як повідомляв УНН, у місті Блуфілдс, Нікарагуа, застрелили репортера Анхеля Гахона, який вмикався у прямий ефір про антиурядові протести.