Кількість загиблих в результаті протестів у Нікарагуа зросла до 25 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Нікарагуа під час зіткнень поліції та протестувальників загинули щонайменше 25 осіб, понад 100 людей — отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Зіткнення тривають у кількох містах, зокрема й у столиці — Манагуа. Поліція застосувала проти мітингувальників гумові кулі і сльозогінний газ. Учасники акцій протесту використовують камені та саморобні гранати.
Також за повідомленням місцевих ЗМІ зафіксовані випадки використання вогнепальної зброї.
Масові протести в Нікарагуа тривають з 18 квітня. Мітингувальники виступають проти реформи соціального забезпечення, яка передбачає збільшення відрахувань працівників до фондів соціального страхування та зменшення допомоги.
Нікарагуа — одна з найбідніших країн в Західній півкулі, країна переживає фінансову кризу. Протестувальники звинувачують діючого президента країни Даніеля Ортегу, який перебуває при владі з 2006 року, у створенні корумпованого режиму, привласненні державних коштів членами президентської родини та встановленні авторитарного режиму.
RECAP OF WHAT HAS HAPPENED. KEEP FIGHTING #SOSnicaragua #SOSINSS #Nicaragua pic.twitter.com/dfH36LlsZd— Juventud Rebelde Nicaragua (@juventudfalange) 20 квітня 2018 р.
Як повідомляв УНН, у місті Блуфілдс, Нікарагуа, застрелили репортера Анхеля Гахона, який вмикався у прямий ефір про антиурядові протести.