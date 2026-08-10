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Киевлянина подозревают в преследовании 11 женщин и попытках взлома их аккаунтов

Киев • УНН

 • 2246 просмотра

Мужчине заочно сообщили о подозрении в нарушении неприкосновенности частной жизни. Он годами преследовал женщин, пытаясь получить доступ к их аккаунтам.

Киевлянина подозревают в преследовании 11 женщин и попытках взлома их аккаунтов

Киевлянину заочно сообщили о подозрении в нарушении неприкосновенности частной жизни. По данным прокуратуры, мужчина годами преследовал женщин после прекращения общения, а потерпевшими по делу уже признаны 11 человек. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева мужчине заочно сообщили о подозрении в незаконном хранении и использовании конфиденциальной информации о женщинах, с которыми он знакомился и пытался поддерживать общение, несмотря на их попытки прекратить любые контакты

- говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы как нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 182 УК Украины).

В настоящее время потерпевшими по делу признаны 11 женщин, с которыми подозреваемый знакомился в разные годы, начиная с 2017 года. После того как женщины не хотели продолжать общение, мужчина настойчиво писал, начинал искать их страницы в соцсетях, изучал привычки, предпочтения, а впоследствии пытался войти в их учетные записи в сервисах онлайн-банкинга, мессенджерах, мобильных приложениях, сервисах доставки, службах такси. При этом потерпевшие постоянно получали сообщения о том, что кто-то пытается получить доступ к их аккаунтам.

Некоторым женщинам мужчина отправлял сообщения, в которых угрожал обнародовать их личную информацию, а также заказывал на их номера и адреса доставку дорогостоящих товаров. Избавиться от надоедливого знакомого женщинам не удавалось годами.

В настоящее время известно, что мужчина в феврале 2024 года выехал за границу и с тех пор в Украину не возвращался. Он объявлен в розыск.

В то же время, если вы или ваши близкие стали жертвами аналогичных противоправных действий со стороны этого киевлянина, сообщайте о таких фактах в Соломенское УП ГУНП в г. Киеве

- говорится в сообщении.

Жителя Киева подозревают в сексуальном насилии в отношении пятерых малолетних племянников07.07.26, 20:36 • 11631 просмотр

Ольга Розгон

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