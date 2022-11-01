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Руководители нефтяных компаний предупреждают, что энергетический кризис этой зимы будет ничто по сравнению со следующей

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Политики и правительства во всем мире готовятся к потенциальным гражданским беспорядкам. Мировая экономика сталкивается с давлением с нескольких сторон - война в Европе, нехватка нефти, газа и продовольствия, высокая инфляция. Об этом УНН сообщает ссылаясь на CNBC.

Детали

Но как бы ни было много беспокойства в преддверии этой зимы, на самом деле люди должны беспокоиться о зиме 2023 года, предупреждают крупные руководители нефтегазовых компаний.

"Впереди у нас тяжелая зима, а вслед за ней у нас еще более тяжелая зима следующего года, потому что добыча, доступная для Европы в первой половине 2023 года, значительно меньше, чем добыча, которая была доступна нам в первой половине 2022 года", - сказал генеральный директор крупного нефтетрейдера Vitol Рассел Харди CNBC во время панели на конференции Adipec в Абу-Даби.

Генеральный директор British Petroleum Бернард Луни, выступая на той же самой панели, согласился, что цены на энергию "приближаются к недоступности", поскольку некоторые люди уже "тратят 50% своего располагаемого дохода на энергию или более".

"Мы в хорошей форме этой зимой, - сказал глава Eni Клаудио Дескальци. Но, как мы уже говорили, проблема не в этой зиме. Она будет следующей, потому что у нас не будет российского газа - на 98% меньше в следующем году, а может и ничего".

Протесты против роста цен уже начались в Германии и Австрии в сентябре и в Чехии на прошлой неделе. К слову, чехи платят за электроэнергию в десять раз больше чем до войны.

Большая часть гнева протестующих также направлена на энергетические компании, которые получают рекордную прибыль, потому что счета становятся все выше.

"В Европе мы платим от шести до 15 раз больше стоимости энергии по сравнению с США", - сказал Дескальци.

Добавим

Хранилища газа в Европе заполнены примерно на 90%, но большая их часть состоит из российского газа, импортированного в предыдущие месяцы, а также газа из других источников, который было легче, чем обычно, купить, поскольку крупный импортер Китай покупал меньше из-за замедления экономической активности.

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