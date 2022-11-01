Керівники нафтових компаній попереджають, що енергетична криза цієї зими буде ніщо порівняно з наступною

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Але хоч би як було багато занепокоєння напередодні цієї зими, насправді люди повинні турбуватися про зиму 2023 року, попереджають великі керівники нафтогазових компаній.

"Попереду у нас важка зима, а слідом за нею у нас ще більш важка зима наступного року, тому що видобуток, доступний для Європи в першій половині 2023 року, значно менший, ніж видобуток, який ми був доступний нам у першій половині 2022 року", - сказав генеральний директор великого нафтотрейдера Vitol Рассел Харді CNBC під час панелі на конференції Adipec в Абу-Дабі.

Генеральний директор British Petroleum Бернард Луні, виступаючи на тій же самій панелі, погодився, що ціни на енергію "наближаються до недоступності", оскільки деякі люди вже "витрачають 50% свого наявного доходу на енергію або більше".

"Ми у добрій формі цієї зими, - сказав глава Eni Клаудіо Дескальці. Але, як ми вже говорили, проблема не в цій зимі. Вона буде наступною, тому що ми не матимемо російського газу - на 98% менше наступного року, а може й нічого".

Протести проти зростання цін вже розпочалися у Німеччині та Австрії у вересні та в Чехії минулого тижня. До слова, чехи платять за електроенергію вдесятеро більше ніж до війни.

Більша частина гніву протестувальників також спрямована на енергетичні компанії, які отримують рекордний прибуток, бо рахунки стають дедалі вищими.

"У Європі ми платимо від шести до 15 разів більше вартості енергії в порівнянні з США", - сказав Дескальці.

Додамо

Сховища газу в Європі заповнені приблизно на 90%, але більша їхня частина складається з російського газу, імпортованого в попередні місяці, а також газу з інших джерел, який було легше, ніж зазвичай, купити, оскільки великий імпортер Китай купував менше через уповільнення економічної активністі.