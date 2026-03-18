Катар выслал иранских дипломатов – реакция на атаку по энергетическому центру

Министерство иностранных дел Катара объявило персонами нон грата иранского военного атташе, атташе по вопросам безопасности и часть персонала посольства. Им приказано покинуть страну в течение 24 часов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

В ведомстве заявили: "И военный атташе, и атташе службы безопасности посольства, а также сотрудники объявлены персонами нон грата, и мы требуем, чтобы они покинули территорию государства в течение максимум 24 часов".

Решение было принято после иранского удара по промышленному центру Рас-Лаффан, где расположены ключевые нефтяные и газовые объекты.

Власти Катара ранее заявляли, что эта атака является прямой угрозой национальной безопасности страны.

