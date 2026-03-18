Катар выслал иранских дипломатов – реакция на атаку по энергетическому центру

Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
16:52 • 21284 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
16:35 • 18438 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 24776 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 39180 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 28610 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
18 марта, 09:19 • 30245 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 30258 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 31909 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 44881 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Популярные новости
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 35041 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 13993 просмотра
Чехия готова запустить реверс нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию18 марта, 16:03 • 10466 просмотра
Крупнейшие суточные потери рф в 2026 году - более 1700 оккупантов - МинобороныPhoto17:12 • 5008 просмотра
Атака рф на Киев: обломок дрона повредил стену торгового центра18:59 • 6528 просмотра
публикации
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 45067 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 60375 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 66292 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 88572 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 80295 просмотра
УНН Lite
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 14006 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 35055 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 31746 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 36317 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 41200 просмотра
Катар выслал иранских дипломатов – реакция на атаку по энергетическому центру

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Власти Катара объявили иранских атташе персонами нон грата с требованием покинуть страну за 24 часа. Это ответ на удар по промышленному хабу Рас-Лаффан.

Министерство иностранных дел Катара объявило персонами нон грата иранского военного атташе, атташе по вопросам безопасности и часть персонала посольства. Им приказано покинуть страну в течение 24 часов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

В ведомстве заявили: "И военный атташе, и атташе службы безопасности посольства, а также сотрудники объявлены персонами нон грата, и мы требуем, чтобы они покинули территорию государства в течение максимум 24 часов".

Решение было принято после иранского удара по промышленному центру Рас-Лаффан, где расположены ключевые нефтяные и газовые объекты.

Власти Катара ранее заявляли, что эта атака является прямой угрозой национальной безопасности страны.

Катар "оставляет за собой право на ответ" на ракетный удар Ирана по газовому объекту18.03.26, 22:06 • 2848 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Катар
Иран