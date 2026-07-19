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Канада заказала 35 новых бронемашин ACSV для передачи Украине

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Канада заключила контракт на 225 бронемашин ACSV, из которых 35 предназначены для Украины. Общая стоимость сделки составляет около 1,4 млрд долларов.

Канада заказала 35 новых бронемашин ACSV для передачи Украине

Правительство Канады заключило контракт с General Dynamics Land Systems-Canada на производство 225 новых бронированных машин поддержки ACSV, из которых 35 будут переданы Украине. Об этом сообщает Defense Blog, пишет УНН.

Детали

О новом заказе объявил премьер-министр Канады Марк Карни во время посещения предприятия General Dynamics Land Systems-Canada в Лондоне (провинция Онтарио) вместе с министром национальной обороны Дэвидом Макгинти.

Общая стоимость контракта составляет около 1,4 млрд долларов. Он предусматривает производство 190 бронемашин для Вооруженных сил Канады и еще 35 машин, которые изначально строятся для последующей передачи Украине.

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ACSV является колесной бронированной машиной 8×8, созданной на базе платформы LAV 6.0. Она используется для выполнения различных задач поддержки войск, в частности как командный пункт, санитарная машина, инженерная техника, средство радиоэлектронной борьбы и эвакуации поврежденной техники.

Контракт стал продолжением предыдущего заказа

Канада впервые заказала ACSV в 2019 году, заключив контракт на 360 машин. Новое соглашение является дополнением к предыдущему контракту и продолжает программу поставок бронетехники как для собственной армии, так и для Украины.

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Вице-президент General Dynamics Land Systems-Canada Дейв Хаггерти заявил, что контракт укрепит оборонно-промышленную базу страны и обеспечит канадских военных современными платформами, отвечающими требованиям нового поколения.

Предприятие в Онтарио работает с 1977 года и уже изготовило более 11 тысяч легких бронированных машин для Канады и союзников. Компания напрямую трудоустраивает около 1700 человек, а ее производственная цепочка поддерживает более 13 тысяч рабочих мест по всей стране.

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Степан Гафтко

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