Канада заказала 35 новых бронемашин ACSV для передачи Украине
Киев • УНН
Канада заключила контракт на 225 бронемашин ACSV, из которых 35 предназначены для Украины. Общая стоимость сделки составляет около 1,4 млрд долларов.
Правительство Канады заключило контракт с General Dynamics Land Systems-Canada на производство 225 новых бронированных машин поддержки ACSV, из которых 35 будут переданы Украине. Об этом сообщает Defense Blog, пишет УНН.
Детали
О новом заказе объявил премьер-министр Канады Марк Карни во время посещения предприятия General Dynamics Land Systems-Canada в Лондоне (провинция Онтарио) вместе с министром национальной обороны Дэвидом Макгинти.
Общая стоимость контракта составляет около 1,4 млрд долларов. Он предусматривает производство 190 бронемашин для Вооруженных сил Канады и еще 35 машин, которые изначально строятся для последующей передачи Украине.
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ACSV является колесной бронированной машиной 8×8, созданной на базе платформы LAV 6.0. Она используется для выполнения различных задач поддержки войск, в частности как командный пункт, санитарная машина, инженерная техника, средство радиоэлектронной борьбы и эвакуации поврежденной техники.
Контракт стал продолжением предыдущего заказа
Канада впервые заказала ACSV в 2019 году, заключив контракт на 360 машин. Новое соглашение является дополнением к предыдущему контракту и продолжает программу поставок бронетехники как для собственной армии, так и для Украины.
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Вице-президент General Dynamics Land Systems-Canada Дейв Хаггерти заявил, что контракт укрепит оборонно-промышленную базу страны и обеспечит канадских военных современными платформами, отвечающими требованиям нового поколения.
Предприятие в Онтарио работает с 1977 года и уже изготовило более 11 тысяч легких бронированных машин для Канады и союзников. Компания напрямую трудоустраивает около 1700 человек, а ее производственная цепочка поддерживает более 13 тысяч рабочих мест по всей стране.
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