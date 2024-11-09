Известный украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков умер в 45 лет

ukenru
Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 9951 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 109320 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 122402 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 127809 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 164677 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 121131 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 122283 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 120969 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 159458 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132039 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф держит два корабля с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях

рф держит два корабля с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях

04:34 • 68391 просмотра
Атака беспилотников на тульскую область рф: что известно о ночном инциденте

Атака беспилотников на тульскую область рф: что известно о ночном инциденте

04:47 • 58433 просмотра
Оккупанты нанесли более 400 ударов по Запорожской области

Оккупанты нанесли более 400 ударов по Запорожской области

05:07 • 53914 просмотра
Потери террористов за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 9 ноября

Потери террористов за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 9 ноября

05:22 • 29742 просмотра
Обстрел Днепропетровщины: 50-летний мужчина получил ранения

Обстрел Днепропетровщины: 50-летний мужчина получил ранения

06:11 • 25617 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 164675 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 134702 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 159458 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 162409 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 159027 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

11:28 • 12618 просмотра
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

20:15 • 53764 просмотра
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

7 ноября 2024, 17:19 • 102660 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

7 ноября 2024, 15:17 • 103238 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 110888 просмотра
Актуальное
Известный украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков умер в 45 лет

Известный украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков умер в 45 лет

Киев  •  УНН

13:29 • 5949 просмотра

Read in English

Ушел из жизни призер чемпионатов мира и Европы по боксу Вячеслав Узелков. После спортивной карьеры он стал телеведущим, участвовал в различных телешоу и баллотировался на пост мэра Винницы.

Украинский боксер Вячеслав Узелков умер на 46-м году жизни, передает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

"... украинский бокс понес тяжелую утрату - ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения", - говорится в сообщении.

В Федерации также выразили искренние соболезнования родным и близким Узелкова. 

Добавим

Узелков - украинский боксер-профессионал, призер чемпионатов мира и Европы среди любителей. После завершения карьеры боксера стал телеведущим.

В 2020 году баллотировался на пост мэра Винницы от пророссийской партии ОПЗЖ. Поддержать Вячеслава приезжал Юрий Бойко.

Подкупал избирателей кашей. Набрал 4% на выборах 25 октября 2020 года, заняв 4 место. После 2020 года стал общаться на украинском языке.

Впервые принял участие в съемках в 2008 году в мелодраме режиссера Льва Карпова.

В 2009 году принял участие во втором сезоне танцевального шоу "Танцую для тебя".

В 2014-2015 годах Вячеслав был членом жюри на передаче "Україна має талант". Затем вместе с женой Мариной снимался в передаче "Зважені та щасливі".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Обществоспорт
ukrainaУкраина