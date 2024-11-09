Известный украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков умер в 45 лет
Киев • УНН
Ушел из жизни призер чемпионатов мира и Европы по боксу Вячеслав Узелков. После спортивной карьеры он стал телеведущим, участвовал в различных телешоу и баллотировался на пост мэра Винницы.
Украинский боксер Вячеслав Узелков умер на 46-м году жизни, передает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
"... украинский бокс понес тяжелую утрату - ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения", - говорится в сообщении.
В Федерации также выразили искренние соболезнования родным и близким Узелкова.
Добавим
Узелков - украинский боксер-профессионал, призер чемпионатов мира и Европы среди любителей. После завершения карьеры боксера стал телеведущим.
В 2020 году баллотировался на пост мэра Винницы от пророссийской партии ОПЗЖ. Поддержать Вячеслава приезжал Юрий Бойко.
Подкупал избирателей кашей. Набрал 4% на выборах 25 октября 2020 года, заняв 4 место. После 2020 года стал общаться на украинском языке.
Впервые принял участие в съемках в 2008 году в мелодраме режиссера Льва Карпова.
В 2009 году принял участие во втором сезоне танцевального шоу "Танцую для тебя".
В 2014-2015 годах Вячеслав был членом жюри на передаче "Україна має талант". Затем вместе с женой Мариной снимался в передаче "Зважені та щасливі".