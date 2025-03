Израиль нанес удар по целям в Сирии

По информации ЦАХАЛ, эта атака стала ответом на попытку неизвестных лиц устроить взрыв у разделительного забора между территорией, контролируемой Израилем и Сирией, в Голанских высотах ранее в тот же день. Так, четыре боевика, которые устанавливали взрывчатку со стороны Сирии, были убиты огнем армии Израиля.

Среди целей, по которым были нанесены удары, были наблюдательные пункты, системы сбора разведданных, зенитная артиллерия, системы командования и управления на базах сирийских вооруженных сил. Сирийское агентство SANA сообщило, что военным объектам на юге Сирии был нанесен материальный ущерб. О погибших в ходе удара не сообщается.

Это уже второй удар в армии Израиля за 24 часа — в ночь на понедельник авиация Израиля нанесла удар по подземным военным объектам радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа.

This is the moment when four terrorists attempted to plant explosives near the security fence between #Israel and #Syria last night ...



... and the moment we stopped them.



We will continue to defend Israel’s borders from all enemy threats. pic.twitter.com/bQPGPiJFlg

— Israel Defense Forces (@IDF) August 3, 2020