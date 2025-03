Ізраїль завдав удару по цілям у Сирії

За інформацією ЦАХАЛ, ця атака стала відповіддю на спробу невідомих осіб здійснити вибух у розділового забору між територією, контрольованою Ізраїлем і Сирією, у Голанських висот раніше в той же день. Так, чотири бойовики, які встановлювали вибухівку з боку Сирії, були вбиті вогнем армії Ізраїлю.

З-поміж цілей, по яким було завдано ударів, були спостережні пункти, системи збору розвідданих, зенітна артилерія, системи командування і управління на базах сирійських збройних сил. Сирійське агентство SANA повідомило, що військовим об'єктам на півдні Сирії було завдано матеріальної шкоди. Про загиблих в ході удару не повідомляється.

Це вже другий удар у армії Ізраїлю за 24 години - в ніч на понеділок авіація Ізраїлю завдала удару по підземним військовим об'єктам радикального ісламістського руху ХАМАС в секторі Газа.

This is the moment when four terrorists attempted to plant explosives near the security fence between #Israel and #Syria last night...



...and the moment we stopped them.



We will continue to defend Israel's borders from all enemy threats. pic.twitter.com/bQPGPiJFlg

— Israel Defense Forces (@IDF) August 3, 2020