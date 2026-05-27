Из-за атаки рф на Одесский район количество раненых возросло до восьми - ОВА
В результате атаки БпЛА по Одесскому району пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Повреждены дома, магазин и отделение Новой почты.
В результате атаки рф количество пострадавших в Одесском районе возросло до восьми, среди них - 12-летний ребенок. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
россия сегодня днем атаковала Одесский и Днепровский район, в Одесской области есть пострадавшие.
По словам Кипера, враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру. В Одесском районе в результате попадания вражеского БпЛА повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", продовольственный магазин. Загорелись несколько частных автомобилей. Было известно о четырех пострадавших.