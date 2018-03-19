Имя лауреата Абелевской премии по математике объявят в Осло

Церемония вручения награды проходит, как правило, в конце весны. Лауреат получает её из рук наследника норвежского престола принца Хокона Магнуса. Денежный размер премии сопоставим с размером Нобелевской премии и, в долларовом эквиваленте, составляет чуть менее миллиона долларов США. Целью основателей Абелевскую премии было не только поощрение математиков с мировым именем, но и широкая реклама и популяризация современной математики, особенно среди молодежи.

Эту почетную награду нередко называют Нобелевской премией по математике.

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Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой. Лауреат определяется на основе рекомендаций Абелевского комитета, состав которого меняется каждые два года. В него входят пять заслуженных математиков из разных стран. Размер денежной составляющей Абелевскую премии равна 6 млн крон.

Напомним, в прошлом году Абелевскую премию получил математик из Франции Ив Ф.Мейер за “основополагающий вклад в разработку теории вейвлетов” — математических функций, применяются в том числе для анализа и сжатия данных.

Премия была присуждена И.Мейеру в марте по “основной вклад в разработку теории вейвлетов” — математических функций, широко применяемых сегодня для анализа, фильтрации и сжатия данных, в том числе фото- и видеоизображений. Как отмечают в Абелевском комитете, теория вейвлетов, разработанная в 70-х — 80-х годах XX века, лежит на стыке математики, вычислительной науки и информационных технологий. С помощью методов вейвлет-анализа и вейвлет-преобразования удалось существенно улучшить четкость снимков, которые получают с помощью магнитно-томографов и космических телескопов. Результаты работы И.Мейера и его коллег нашли применение и при попытках зафиксировать предусмотрены в теории и открыты в феврале прошлого года гравитационные волны.

Следует отметить, что, согласно статистике МОН, с 1993-го до 2016 года дипломы “доктора наук” получили 17,7 тыс. человек, а кандидатские дипломы — 153,7 тыс. То есть в Украине живет более 171 тыс. ученых. Однако эта “научная армия” не подарила миру ни одного Нобелевского или Абелевскую лауреата, и просто фундаментальных исследований проводится крайне мало (недавно украинский математик получил премию Вольфа в размере 100 тыс. долларов). По оценкам эксперта направлении “Образование” “Украинского института будущего” Николая Скибы, успешно интегрированными в мировой научный процесс является 2,5 тыс. украинских ученых, не больше.