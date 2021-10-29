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Илон Маск планирует открыть собственный университет

Киев • УНН

 • 14735 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Американский предприниматель, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск задумался о создании собственного университета. Об этом он сообщил в своем Twitter, сообщает УНН.

Илон Маск планирует открыть собственный университет

Детали

Высшее учебное заведение Маск думает открыть в американском штате Техас, в который он недавно переехал. Кроме того, из Калифорнии в Техас миллиардер переместит штаб-квартиру компании по производству электромобилей Tesla.

В Twitter предприниматель написал, как будет называться учебное заведение, других деталей пока нет.

Цитата

"Думаю об открытии нового университета: Техасский институт технологий и науки", - говорится в сообщении.

Am thinking of starting new university:
Texas Institute of Technology & Science

— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

Добавим

В сентябре этого года Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Тогда его состояние выросло на 3,8 млрд долларов и составило 203,4 млрд долларов.

По состоянию на 25 октября рыночная капитализация Tesla превысила 1 триллион долларов, что сделало Илона Маска, генерального директора компании, самым богатым человеком в истории.

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