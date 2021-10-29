Илон Маск планирует открыть собственный университет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Американский предприниматель, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск задумался о создании собственного университета. Об этом он сообщил в своем Twitter, сообщает УНН.
Детали
Высшее учебное заведение Маск думает открыть в американском штате Техас, в который он недавно переехал. Кроме того, из Калифорнии в Техас миллиардер переместит штаб-квартиру компании по производству электромобилей Tesla.
В Twitter предприниматель написал, как будет называться учебное заведение, других деталей пока нет.
Цитата
"Думаю об открытии нового университета: Техасский институт технологий и науки", - говорится в сообщении.
Am thinking of starting new university:
Texas Institute of Technology & Science
Добавим
В сентябре этого года Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Тогда его состояние выросло на 3,8 млрд долларов и составило 203,4 млрд долларов.
По состоянию на 25 октября рыночная капитализация Tesla превысила 1 триллион долларов, что сделало Илона Маска, генерального директора компании, самым богатым человеком в истории.