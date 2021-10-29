Ілон Маск планує відкрити власний університет
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Американський підприємець, керівник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск замислився над створенням власного університету. Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує УНН.
Деталі
Вищий заклад освіти Маск думає відкрити в американському штаті Техас, в який він нещодавно переїхав. Окрім того, із Каліфорнії у Техас мільярдер перемістить штаб-квартиру компанії з виробництва електромобілів Tesla.
У Twitter підприємець написав, як називатиметься навчальний заклад, інших деталей поки що немає.
Цитата
"Думаю про відкриття нового університету: Техаський інститут технологій і науки", — ідеться у повідомленні.
Am thinking of starting new university:
Texas Institute of Technology & Science
Додамо
У вересні цього року Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Тоді його статки зросли на 3,8 млрд доларів і становили 203,4 млрд доларів.
Станом на 25 жовтня ринкова капіталізація Tesla перевищила 1 трильйон доларів, що зробило Ілона Маска, генерального директора компанії, найбагатшою людиною в історії.