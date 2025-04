Ілон Маск планує відкрити власний університет

Деталі

Вищий заклад освіти Маск думає відкрити в американському штаті Техас, в який він нещодавно переїхав. Окрім того, із Каліфорнії у Техас мільярдер перемістить штаб-квартиру компанії з виробництва електромобілів Tesla.

У Twitter підприємець написав, як називатиметься навчальний заклад, інших деталей поки що немає.

Цитата

"Думаю про відкриття нового університету: Техаський інститут технологій і науки", — ідеться у повідомленні.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science

— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

Додамо

У вересні цього року Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Тоді його статки зросли на 3,8 млрд доларів і становили 203,4 млрд доларів.

Станом на 25 жовтня ринкова капіталізація Tesla перевищила 1 трильйон доларів, що зробило Ілона Маска, генерального директора компанії, найбагатшою людиною в історії.