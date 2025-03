Игры закончились: киберспорт уходит из России

Детали

По словам Федорова, выглядит список ограничений на этот момент:

- Ubisoft приостановила продажу игр в России. Компания выпускает игры Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six

- EA Games остановили продажи своих продуктов в России и Беларуси.

- Steam ограничил для российских пользователей возможность покупать игры и оплачивать услуги.

- WePlay Esports начала блокировать пользователей из России на турнирной платформе. А также не будет освещать Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 на русском языке.

- Epic Games "приостанавливает коммерческие отношения" с РФ

- Rockstar Games и Activision Blizzard (владеет правами на Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft) прекратили продажу игр в РФ

- CD Projekt Red (Cyberpunk 2077, Ведьмак) снимают с продажи свои игры в РФ и Беларуси -

- Elisa Esports по CS:GO отстранил от участия все российские клубы. Это означает, что организаторы не будут приглашать такие команды, как Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe и другие клубы, принадлежащие России.

- GOG перестал обрабатывать платежи в рублях

- Sony отложила релиз Gran Turismo 7 в России на неопределенный срок.

- Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl временно заморожена.

- Amazon приостановила работу над локализацией MMORPG New World на русском языке.

- NAVI разорвали сотрудничество с RuHub, VirtusPro, CybersportRu и Epic Esports Events.

- Minecraft удалили из AppStore и Google Play в России

Добавим

Российский рынок видеоигр занимает восьмое место в мире по доходу, это составляло 2,7 млрд долларов в 2021 году. 53% Россиян регулярно играют в игры на ПК, добавил министр.

"Время возвращаться к реальности и выводить войска из Украины. А не прятаться в видеоиграх", - резюмировал он.