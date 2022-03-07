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Игры закончились: киберспорт уходит из России

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Игры закончились. Киберспорт уходит из России. Многие разработчики игр и киберспортивных уже поддержали Украину и наложили санкции на РФ. Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, выглядит список ограничений на этот момент:
- Ubisoft приостановила продажу игр в России. Компания выпускает игры Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six
- EA Games остановили продажи своих продуктов в России и Беларуси.
- Steam ограничил для российских пользователей возможность покупать игры и оплачивать услуги.
- WePlay Esports начала блокировать пользователей из России на турнирной платформе. А также не будет освещать Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 на русском языке.
- Epic Games "приостанавливает коммерческие отношения" с РФ
- Rockstar Games и Activision Blizzard (владеет правами на Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft) прекратили продажу игр в РФ
- CD Projekt Red (Cyberpunk 2077, Ведьмак) снимают с продажи свои игры в РФ и Беларуси -
- Elisa Esports по CS:GO отстранил от участия все российские клубы. Это означает, что организаторы не будут приглашать такие команды, как Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe и другие клубы, принадлежащие России.
- GOG перестал обрабатывать платежи в рублях
- Sony отложила релиз Gran Turismo 7 в России на неопределенный срок.
- Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl временно заморожена.
- Amazon приостановила работу над локализацией MMORPG New World на русском языке.
- NAVI разорвали сотрудничество с RuHub, VirtusPro, CybersportRu и Epic Esports Events.
- Minecraft удалили из AppStore и Google Play в России

Добавим

Российский рынок видеоигр занимает восьмое место в мире по доходу, это составляло 2,7 млрд долларов в 2021 году. 53% Россиян регулярно играют в игры на ПК, добавил министр.

"Время возвращаться к реальности и выводить войска из Украины. А не прятаться в видеоиграх", - резюмировал он.

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