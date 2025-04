Ігри закінчились: кіберспорт йде з Росії

Деталі

За словами Федорова, виглядає список обмежень на цей момент:

- Ubisoft призупинила продаж ігор у Росії. Компанія випускає ігри Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six

- EA Games зупинили продажі своїх продуктів у Росії та Білорусі.

- Steam обмежив для російських користувачів можливість купувати ігри та оплачувати послуги.

- WePlay Esports почала блокувати користувачів із Росії на турнірній платформі. А також не висвітлюватиме Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 російською мовою.

- Epic Games "зупиняє комерційні відносини" з РФ

- Rockstar Games та Activision Blizzard (володіє правами на Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft) припинили продаж ігор у РФ

- CD Projekt Red (Cyberpunk 2077, Відьмак) знімають із продажу свої ігри в РФ та Білорусі

- Elisa Esports по CS:GO усунув від участі усі російські клуби. Це означає, що організатори не запрошуватимуть такі команди, як Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe та інші клуби, що належать Росії.

- GOG перестав обробляти платежі в рублях

- Sony відклала реліз Gran Turismo 7 у Росії на невизначений термін.

- Розробка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl тимчасово заморожена.

- Amazon призупинила роботу над локалізацією MMORPG New World російською мовою.

- NAVI розірвали співпрацю з RuHub, VirtusPro, CybersportRu та Epic Esports Events.

- Minecraft видалили з AppStore та Google Play в Росії

Додамо

Російський ринок відеоігор займає восьме місце у світі за доходом, це складало 2,7 млрд доларів у 2021 році. 53% росіян регулярно грають у ігри на ПК, додав міністр.

"Час повертатися до реальності і виводити війська з України. А не ховатися у відеоіграх", - резюмував він.