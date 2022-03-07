Ігри закінчились: кіберспорт йде з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Ігри закінчились. Кіберспорт йде з Росії. Багато розробників ігор та кіберспортивних вже підтримали Україну та наклали санкції на РФ. Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
За словами Федорова, виглядає список обмежень на цей момент:
- Ubisoft призупинила продаж ігор у Росії. Компанія випускає ігри Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six
- EA Games зупинили продажі своїх продуктів у Росії та Білорусі.
- Steam обмежив для російських користувачів можливість купувати ігри та оплачувати послуги.
- WePlay Esports почала блокувати користувачів із Росії на турнірній платформі. А також не висвітлюватиме Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 російською мовою.
- Epic Games "зупиняє комерційні відносини" з РФ
- Rockstar Games та Activision Blizzard (володіє правами на Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft) припинили продаж ігор у РФ
- CD Projekt Red (Cyberpunk 2077, Відьмак) знімають із продажу свої ігри в РФ та Білорусі
- Elisa Esports по CS:GO усунув від участі усі російські клуби. Це означає, що організатори не запрошуватимуть такі команди, як Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe та інші клуби, що належать Росії.
- GOG перестав обробляти платежі в рублях
- Sony відклала реліз Gran Turismo 7 у Росії на невизначений термін.
- Розробка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl тимчасово заморожена.
- Amazon призупинила роботу над локалізацією MMORPG New World російською мовою.
- NAVI розірвали співпрацю з RuHub, VirtusPro, CybersportRu та Epic Esports Events.
- Minecraft видалили з AppStore та Google Play в Росії
Додамо
Російський ринок відеоігор займає восьме місце у світі за доходом, це складало 2,7 млрд доларів у 2021 році. 53% росіян регулярно грають у ігри на ПК, додав міністр.
"Час повертатися до реальності і виводити війська з України. А не ховатися у відеоіграх", - резюмував він.