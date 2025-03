Губернатор штата Теннесси отложил проведение смертной казни осужденному из-за трудностей, связанных с пандемией

“Я предоставляю Гарольду Уэйну Николсу отсрочку казни до 31 декабря 2020 года ввиду сложностей и препятствий, вызванных пандемией COVID-19”, — написал Ли. По его словам, приговор был вынесен судом округа Хэмилтон в 1990 году и должен был быть приведен в исполнение 4 августа текущего года.

Губернатор не пояснил, какого рода сложности для казни создали последствия пандемии. В этом штате насчитывается более 72 тыс. случаев заражения новым коронавирусом и свыше 805 летальных исходов.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники из числа сотрудников исправительных учреждений проинформировало о возобновлении с 13 июля приведения в исполнение смертных приговоров в США. За неделю летальные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей.

I am granting Harold Wayne Nichols a temporary reprieve from execution until December 31, 2020, due to the challenges and disruptions caused by the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/28g44pQX6n

— Gov. Bill Lee (@GovBillLee) July 17, 2020