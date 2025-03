Губернатор штату Теннессі відтермінував проведення страти засудженому через складнощі, пов'язані з пандемією

“Я надаю Гарольду Вейну Ніколсу відстрочку страти до 31 грудня 2020 року через складнощі і перешкоди, викликані пандемією COVID-19”, — написав Лі. За його словами, вирок був винесений судом округу Хемілтон у 1990 році і мав бути приведений у виконання 4 серпня поточного року.

Губернатор не пояснив, якого роду складнощі для страти створили наслідки пандемії. У цьому штаті налічується більше 72 тис. випадків зараження новим коронавірусом і понад 805 смертей.

Раніше агентство Associated Press з посиланням на джерела з числа співробітників виправних установ поінформувало про відновлення з 13 липня приведення у виконання смертних вироків у США. За тиждень летальні ін’єкції будуть зроблені трьом ув’язненим в’язниці в штаті Індіана, засудженим до вищої міри покарання за вбивство дітей.

I am granting Harold Wayne Nichols a temporary reprieve from execution until December 31, 2020 року, due to the challenges and disruptions caused by the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/28g44pQX6n

