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Губернатор штату Теннессі відтермінував проведення страти засудженому через складнощі, пов'язані з пандемією

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Губернатор американського штату Теннессі Білл Лі відклав до кінця поточного року приведення у виконання смертного вироку Гарольду Вейну Ніколсу, засудженому за зґвалтування і вбивство у 1988 році. Копія відповідного указу розміщена в суботу в Twitter губернатора, повідомляє УНН.

“Я надаю Гарольду Вейну Ніколсу відстрочку страти до 31 грудня 2020 року через складнощі і перешкоди, викликані пандемією COVID-19”, — написав Лі. За його словами, вирок був винесений судом округу Хемілтон у 1990 році і мав бути приведений у виконання 4 серпня поточного року.

Губернатор не пояснив, якого роду складнощі для страти створили наслідки пандемії. У цьому штаті налічується більше 72 тис. випадків зараження новим коронавірусом і понад 805 смертей.

Раніше агентство Associated Press з посиланням на джерела з числа співробітників виправних установ поінформувало про відновлення з 13 липня приведення у виконання смертних вироків у США. За тиждень летальні ін’єкції будуть зроблені трьом ув’язненим в’язниці в штаті Індіана, засудженим до вищої міри покарання за вбивство дітей.

I am granting Harold Wayne Nichols a temporary reprieve from execution until December 31, 2020 року, due to the challenges and disruptions caused by the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/28g44pQX6n

— Gov. Bill Lee (@GovBillLee) July 17, 2020

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