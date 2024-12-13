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Готовила антиукраинские выступления для постпреда рф при ООН: соратница Азарова получила 14 лет заключения

Готовила антиукраинские выступления для постпреда рф при ООН: соратница Азарова получила 14 лет заключения

Киев  •  УНН

 • 2654 просмотра

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Елена Бережная приговорена к 14 годам заключения за государственную измену. Она готовила материалы для представителя рф в ООН и распространяла кремлевские нарративы через СМИ Медведчука.

К 14 годам заключения приговорена Елена Бережная, которая входила в близкое окружение экс-премьера Николая Азарова. Она занималась подрывной деятельностью в Украине, прикрываясь руководительницей одной из общественных организаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Женщину задержали в марте 2022 года в Киеве. По данным следствия, она готовила тезисы для речи постоянного представителя рф при ООН на 11-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая проходила в начале полномасштабного вторжения рф в Украину. Используя официальное письмо своей организации, она помогала дискредитировать Украину на международной арене и оправдывать агрессию рф.

Суд признал ее виновной по статье "государственная измена" (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и назначил ей 14 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

В ходе расследования установлено, что Бережная также готовила "отчеты" для оккупантов по ситуации в Украине и выступала на телеканалах Виктора Медведчука, распространяя кремлевские нарративы под видом "общественного актива".

Во время обысков у Бережной изъяли мобильные телефоны и флеш-накопители, которые она использовала для подрывной деятельности в пользу рф.

Напомним

СБУ запустила чатбот "Спали ФСБешника" для разоблачения диверсантов. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
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