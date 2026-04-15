Госдума РФ разрешила Путину использовать армию за границей для защиты россиян

Госдума России в первом чтении приняла законопроект, разрешающий по решению президента РФ использовать вооруженные силы за рубежом для защиты россиян, подвергающихся судебному преследованию. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.

Отмечается, что поправки в закон предлагают наделить президента РФ правом "экстерриториального использования" вооруженных сил "для защиты российских граждан, которые арестованы, содержатся или подвергаются уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия".

Законопроект был подготовлен Минобороны и распространяется только на действия судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основывается на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН