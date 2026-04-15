Госдума РФ разрешила Путину использовать армию за границей для защиты россиян
Киев • УНН
В России приняли закон об экстерриториальном применении войск для защиты граждан от иностранных судов. Норма касается трибуналов и теневого флота.
Госдума России в первом чтении приняла законопроект, разрешающий по решению президента РФ использовать вооруженные силы за рубежом для защиты россиян, подвергающихся судебному преследованию. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.
Отмечается, что поправки в закон предлагают наделить президента РФ правом "экстерриториального использования" вооруженных сил "для защиты российских граждан, которые арестованы, содержатся или подвергаются уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия".
Законопроект был подготовлен Минобороны и распространяется только на действия судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основывается на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН
При этом в пояснительной записке авторы инициативы признают, что федеральный закон "О безопасности" уже предусматривает подобные обязанности президента по защите граждан РФ, а предлагаемые изменения вносятся "в развитие этой нормы". Какие ситуации могут привести к таким мерам, авторы не уточняют.
"Юристы предполагали, что речь может идти о трибуналах, создание которых инициируется отдельными государствами или международными объединениями для уголовного преследования. Эксперты ... предполагали, что речь может идти о "законодательном оформлении" охраны судов "теневого флота", - пишет издание.
Накануне руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов встретился с президентом Европейского суда по правам человека Маттиасом Гийомаром. Он напомнил, что ЕСПЧ уже установил ответственность России за системные нарушения прав человека в Украине с 2014 года.
