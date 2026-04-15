Госдума РФ разрешила Путину использовать армию за границей для защиты россиян

23:54 • 1982 просмотра
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
19:27 • 6908 просмотра
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
14 апреля, 12:03 • 29003 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денег
14 апреля, 11:26 • 28128 просмотра
Необходимо снизить "порог входа" в Defence City, чтобы спецрежим дал ожидаемые результаты - Гетманцев
14 апреля, 10:26 • 25602 просмотра
Посевную уже начали аграрии всех областей - что сеют и какие регионы в лидерах
14 апреля, 09:54 • 25934 просмотра
Оккупанты атаковали 6 КАБами критически важную Печенежскую дамбу в Харьковской области - ОВА
Эксклюзив
14 апреля, 09:13 • 23200 просмотра
Шесть лет в поисках правды: вдова пациента клиники Odrex ждет результатов очередной экспертизы
14 апреля, 08:06 • 15304 просмотра
"Это не наступление на Сумы": в ЦПД СНБО объяснили штурмовые попытки врага в Сумской области
14 апреля, 06:59 • 29495 просмотра
Зеленский подписал закон из пакета МВФ о военном сборе на три года после войны
14 апреля, 05:49 • 7104 просмотра
Война на Ближнем Востоке может поднять инфляцию в Украине - НБУ
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
50%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Йонас Гар Стере
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
ЧатГПТ
Panzerhaubitze 2000

Госдума РФ разрешила Путину использовать армию за границей для защиты россиян

Киев • УНН

 • 424 просмотра

В России приняли закон об экстерриториальном применении войск для защиты граждан от иностранных судов. Норма касается трибуналов и теневого флота.

Госдума России в первом чтении приняла законопроект, разрешающий по решению президента РФ использовать вооруженные силы за рубежом для защиты россиян, подвергающихся судебному преследованию. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что поправки в закон предлагают наделить президента РФ правом "экстерриториального использования" вооруженных сил "для защиты российских граждан, которые арестованы, содержатся или подвергаются уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия".

Законопроект был подготовлен Минобороны и распространяется только на действия судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основывается на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН

- говорится в сообщении.

Генпрокурор Кравченко: Специальный трибунал получит все необходимые доказательства по делам о преступлениях россиян в Украине24.02.26, 18:08 • 3945 просмотров

При этом в пояснительной записке авторы инициативы признают, что федеральный закон "О безопасности" уже предусматривает подобные обязанности президента по защите граждан РФ, а предлагаемые изменения вносятся "в развитие этой нормы". Какие ситуации могут привести к таким мерам, авторы не уточняют.

"Юристы предполагали, что речь может идти о трибуналах, создание которых инициируется отдельными государствами или международными объединениями для уголовного преследования. Эксперты ... предполагали, что речь может идти о "законодательном оформлении" охраны судов "теневого флота", - пишет издание.

Напомним

Накануне руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов встретился с президентом Европейского суда по правам человека Маттиасом Гийомаром. Он напомнил, что ЕСПЧ уже установил ответственность России за системные нарушения прав человека в Украине с 2014 года.

Польша и Исландия поддержали соглашение для запуска Спецтрибунала по агрессии рф, его могут вынести на голосование в мае - МИД14.04.26, 22:52 • 1560 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Украина