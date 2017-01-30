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Глава МИД Украины осудил нападение в мечете Квебека

Глава МИД Украины осудил нападение в мечете Квебека

Киев • УНН

 • 10898 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин осудил атаку на мечеть в Квебеке. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Решительно осуждаю смертельное нападение в Квебеке. Мои мысли вместе с жертвами, мы поддерживаем народ Канады в борьбе с терроризмом", - написал П.Климкин.

Напомним, полиция канадской провинции Квебек сообщила, что шесть человек погибли и восемь получили ранения после стрельбы в мечети во время вечерней молитвы в воскресенье.

По данным местных властей, жертвы - в возрасте от 35 до 70 лет. У 39 человек, сбежавших из Исламского культурного центра Квебека, травм нет.

И премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и правительство Квебека назвали стрельбу террористическим актом.

Strongly condemn deadly attack in #QuebecCity . My thoughts are with the victims as we stand by the people of Canada against terrorism.

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 января 2017 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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