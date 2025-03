Глава МИД Украины осудил нападение в мечете Квебека

"Решительно осуждаю смертельное нападение в Квебеке. Мои мысли вместе с жертвами, мы поддерживаем народ Канады в борьбе с терроризмом", - написал П.Климкин.

Напомним, полиция канадской провинции Квебек сообщила, что шесть человек погибли и восемь получили ранения после стрельбы в мечети во время вечерней молитвы в воскресенье.

По данным местных властей, жертвы - в возрасте от 35 до 70 лет. У 39 человек, сбежавших из Исламского культурного центра Квебека, травм нет.

И премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и правительство Квебека назвали стрельбу террористическим актом.

Strongly condemn deadly attack in #QuebecCity . My thoughts are with the victims as we stand by the people of Canada against terrorism.

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 января 2017 г.