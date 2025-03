Голова МЗС України засудив напад у мечеті Квебеку

“Рішуче засуджую смертельний напад у Квебеці. Мої думки разом з жертвами, ми підтримуємо народ Канади у боротьбі з тероризмом”, — написав П.Клімкін.

Нагадаємо, поліція канадської провіції Квебек повідомила, що шестеро людей загинули і вісім отримали поранення після стрілянини в мечеті під час вечірньої молитви у неділю.

За даними місцевої влади, жертви — у віці від 35 до 70 років. У 39 осіб, які втекли з Ісламського культурного центру Квебека, травм немає.

І прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, і уряд Квебека назвали стрілянину терористичним актом.

Strongly condemn deadly attack in #QuebecCity. My thoughts are with the victims as we stand by the people of Canada against terrorism.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 января 2017 г.